Können Katzen schwimmen?

Das Wichtigste in Kürze

Evolutionsbedingt bleiben Katzen eher am Rande von Gewässern, als dass sie sich hineinwagen. © 123RF / Karandaev

Prinzipiell lässt sich die Frage, ob Katzen schwimmen können, mit einem klaren Ja beantworten. Von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen kann man aber genauso feststellen, dass sie es nicht wirklich gern tun.

Mit dem gesamten Körper im nassen Wasser sein zu müssen, scheint für die Samtpfoten ein regelrechter Graus zu sein. Wohingegen bei vielen ein tropfender Wasserhahn die Neugier und den Spieltrieb weckt.

Grundsätzlich kann man jedoch davon ausgehen, dass es so etwas wie ein angeborener Instinkt ist, warum unsere Hauskatzen große Wassermengen meiden. Bereits ihre entfernten Vorfahren, die in Wüstengebieten mit wenig Wasserflächen lebten, tranken nur am Rand daraus und tauchten vermutlich nur selten komplett unter Wasser.

