5 erstaunliche Gründe: Warum mögen Katzen kein Wasser?

Geht man in der Geschichte der Stubentiger zurück, so hatten bereits ihre Vorfahren während ihrer Anfänge nur mäßig Kontakt mit Wasser, weil sich ihr Lebensraum in trockenen Wüstenregionen befand. Sie gingen daher nur an Ränder von Wasserstellen, um zu trinken.

Im Gegensatz zu ihren Verwandten, den im Regenwald lebenden Tigern, benötigten sie daher nicht die Fähigkeit zu schwimmen. Es ist also bereits in den Wurzeln der Samtpfoten verankert, lieber trocken zu bleiben.