Können Katzen wirklich träumen?

Träumen Katzen eigentlich? Wer Katzen beim Schlafen beobachtet, fragt sich vielleicht, ob Katzen träumen können. Der Katzenratgeber erklärt's!

Von Clara Danneberg

Die niedliche Mieze liegt ruhig da und schläft. Doch plötzlich bewegt sich die Katze im Schlaf und gibt leise Geräusche von sich. Ob Katzen gut und schlecht träumen können, erklärt Dir dieser Katzenratgeber.

Träumen Katzen, während sie schlafen? © Unsplash / Vuk Vukovic Auf die Frage, was der kleine Stubentiger den ganzen Tag lang macht, lautet die Antwort: hauptsächlich schlafen. Katzen schlafen bis zu 18 Stunden pro Tag, wobei sie sich nicht immer im Tiefschlaf befinden. Diese Ruhezeiten sind für die Katze wichtig, um ihre Eindrücke zu verarbeiten und sich ausreichend zu erholen. Katzen, die ausreichend schlafen, bleiben gesund und leben länger.

Wenn Katzenhalter ihre Miezen beim Schlafen beobachten, dann bemerken sie vielleicht, dass die Katze manchmal mit den Pfoten, dem Schwanz oder den Schnurrhaaren zuckt. Möglicherweise bewegen sich auch ihre Augen unter den Lidern und die Katze knurrt oder faucht. Diese Beobachtungen erwecken den Eindruck, als würde die Katze träumen. Katzenbesitzer fragen sich vielleicht, was die Mieze wohl genau in ihrer Traumwelt erlebt.

Können Katzen träumen?

Kurz: Ja, Katzen können träumen. Katzen durchleben ebenso wie Menschen und andere Säugetiere verschiedene Schlafphasen, welche als REM-Schlaf und Non-REM-Schlaf bezeichnet werden. REM steht für "rapid eye movement" also "schnelle Augenbewegung". Befindet sich das schlafende Lebewesen in dieser Phase, dann kann man beobachten, wie sich die Augen unter den geschlossenen Lidern bewegen. REM-Schlaf wird auch Tiefschlafphase oder Traum-Zeit genannt, wobei man sich in der Traumforschung und Schlafmedizin nicht ganz einig darüber ist, ob nur in dieser Phase geträumt wird und welche Funktionen dieser Schlafzustand erfüllt. Auf jeden Fall ist regelmäßiger REM-Schlaf sehr wichtig, da es sonst zu neurologischen Störungen und körperlichen Beschwerden kommt. Fest steht, dass das Gehirn in der REM-Zeit auffallend aktiv ist, sodass die Schlafenden auch bildhaft und genau träumen. Bei Katzen zeigt sich das Träumen durch zuckende Gliedmaßen und Gesichtsmuskeln. Ursache für diese Bewegungen sind die Signale des Gehirns an die entspannte Muskulatur der Katze. Wenn die Katze träumt, dann ist das ein Zeichen für Sicherheit und Wohlbefinden der Samtpfote. Würde sich die Katze nicht sicher fühlen, dann würde sie nicht in den Tiefschlaf verfallen. Wer bemerkt, dass die Katze tief und fest schläft, kann sich darüber freuen, für sie ein sicheres Katzenheim zu sein. Anderenfalls empfiehlt es sich, der Katze neue, weiche, ruhige, störungsfreie und eventuell höher gelegene Schlafplätze anzubieten, wo sie warm sowie geschützt schlafen kann und dennoch einen guten Blick über ihre Umgebung hat.

Träumen Katzen beim Schlafen, dann zeugt das von Wohlbefinden und Vertrauen in eine sichere Umgebung. © Unsplash / Kate Stone Matheson

Was träumen Katzen?

In der Traumforschung wird davon ausgegangen, dass Katzen genau wie Menschen vergangene Ereignisse und Erlebnisse des Tages in ihren Träumen verarbeiten. Natürlich können Katzen nicht berichten, was sie träumen, sodass sich lediglich Vermutungen zu den Traumbildern der Mieze aufstellen lassen. Mögliche Träume einer Katze sind: Jagd nach Beute

Interaktion mit Artgenossen oder anderen Tieren

liebevolle Momente mit ihren Besitzern

interessante Beobachtungen und Eindrücke des Tages

neue Erfahrungen oder Reize

Spielen mit dem Lieblingsspielzeug

Futter und Leckerli

traumatische Erlebnisse oder Angstzustände Manche Katzenhalter sind sogar der Ansicht, dass ihre Katze schlafwandelt. Sie hätten das Tier mit geschlossenen Augen jagen oder fauchen sehen. Anschließend habe die Katze sich wieder schlafen gelegt.

Katzen träumen womöglich von der Jagd nach Mäusen oder Vögeln, welche sie zuvor gesehen hatten. © unsplash/Dorothea OLDANI