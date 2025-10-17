Kürbis-Gnocchi mit Salbeibutter: Das perfekte Herbstgericht mit wenigen Zutaten

Weitere Ideen für Rezepte mit Kürbis und Kartoffel Gerichte findest Du in der Rezeptwelt von TAG24.

Kürbis-Gnocchi sind das perfekte Gericht für alle, die es einfach, aber dennoch geschmacklich raffiniert mögen. Für die Zubereitung für Kürbis-Gnocchi in Salbeibutter werden neben Kürbis nur wenige Zutaten benötigt.

Tipp: Anstelle von Kartoffelstärke kann man auch andere bindende Lebensmittel wie Maisstärke, Flohsamenschalen, Reismehl, Johannisbrotkernmehl, Agar-Agar und Guarkernmehl verwenden.

Schritt 1: Den Kürbis schälen, in grobe Stücke schneiden, auf einem Backblech verteilen und für circa. 30 Minuten im Ofen bei 200 Grad (Umluft) backen, bis der Kürbis weich ist. Währenddessen die Kartoffeln schälen und in gesalzenem Wasser weichkochen. Kartoffeln abgießen und bei geöffnetem Deckel abdampfen lassen.

Schritt 2: Nun den Kürbis und die Kartoffeln zusammen zu einer Masse stampfen. Die Masse mit Eiern, Stärke und Grieß verkneten und das Ganze würzen.

Schritt 3: Auf einer gut bemehlten Fläche aus der Masse Rollen formen, diese dann in rund 15 Gramm schwere Stücke schneiden und zu ovalen Gnocchi formen. Diese mit einer Gabel leicht einrollen.

Schritt 4: Die Gnocchi für etwa zwei Minuten ins kochende Wasser geben. Es empfiehlt sich, eine Probe zu machen. Sollten die Gnocchi zerfallen, mehr Kartoffelstärke in den Teig geben. Die Gnocchi sind fertig, wenn sie an die Wasseroberfläche steigen.

Schritt 5: Butter in einer Pfanne schmelzen lassen und die Salbeiblätter hinzugeben. Die fertigen Gnocchi abschöpfen, gleich in die Pfanne geben, in der Butter schwenken und von allen Seiten knusprig anbraten. Nach Belieben z. B. mit Parmesan und Pesto servieren.