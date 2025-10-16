Quittengelee selber machen: Unkompliziert und lecker mit diesem Rezept

Für die Zubereitung dieses aromatischen Quittengelees muss man kein Meisterkoch sein. Einfaches Rezept zum Selbermachen ✓Tipps ✓Tricks - Jetzt auf TAG24!

Von Aline Neißner

Sie sehen aus wie eine Kreuzung aus Apfel und Birne, sind jedoch lediglich mit ihnen verwandt: Quitten. Zwar sind sie roh meist ungenießbar, können jedoch in gegartem Zustand aufgrund ihres einzigartigen Geschmacks so richtig auftrumpfen. Für alle, die eine Kombination aus herb und süß mögen, sind Quitten daher eine geeignete Obstsorte, um leckere Delikatessen zu zaubern. Wie wäre es etwa mit Quittengelee? Entdecke weitere leckere Marmeladen Rezepte bei TAG24 und zaubere Dir süße Sünden ins Glas.

Fruchtiges Quittengelee - Rezept

Aufgrund ihres hohen Anteils an Antioxidantien und Gerbstoffen können Quitten dazu beitragen, unser Immunsystem zu stärken. Mit TAG24 kannst Du jetzt ganz einfach Schritt für Schritt ein köstliches Quittengelee nachkochen. Die Zutaten ergeben vier Gläser mit etwa 300 Milliliter Füllmenge.



Die hellgelben Früchte haben bei uns zwischen September und November Saison. © 123rf/tiagozr

Quittengelee: Zutaten

2 kg Quitten

1,5 bis 2 l Wasser

500 g Gelierzucker, 2:1

40 ml Zitronensaft

1 Vanilleschote

Fruchtiges Quittengelee selber machen

1. Schritt: Die Quitten müssen zuerst gründlich gewaschen und gebürstet werden. Dadurch wird die Bitterstoffe enthaltende, pelzige Schicht beseitigt. Stiele und Blüten entfernen und anschließend den Rest der Früchte (mit Schale und Kerngehäuse) in kleine Stückchen schneiden. 2. Schritt: Die Quittenstücke werden nun in einen Topf gegeben und mit ausreichend Wasser (etwa anderthalb bis zwei Liter) so weit aufgefüllt, dass alles bedeckt ist. Bei mittlerer Hitze wird das Obst für mindestens 45 Minuten kochen gelassen, bis es weich ist. Gelegentlich umrühren. 3. Schritt: Als Nächstes wird ein Küchentuch über einen Topf oder eine Schüssel gelegt, wodurch nach Beenden der Kochzeit die Fruchtmasse gegossen und der Saft aufgefangen wird. Das Tuch dabei nicht ausdrücken, sonst wird das Gelee wegen der Schwebstoffe trüb. Den Quittensaft abkühlen lassen. 4. Schritt: In der Zwischenzeit kann die Vanilleschote längs halbiert und mit einem Messer vorsichtig das Mark ausgekratzt werden. 5. Schritt: Von dem erkalteten Fruchtsaft einen Liter abmessen und in einen Kochtopf füllen. Das Vanillemark, den Zitronensaft und den Gelierzucker hinzufügen und alles unter ständigem Rühren zum Kochen bringen. Für drei bis vier Minuten sprudelnd weiter kochen lassen, ohne mit dem Umrühren aufzuhören. 6. Schritt: Wenn das Quittengelee die gewünschte Konsistenz erlangt hat, wird es in die vorbereiteten Einmachgläser gefüllt, die sofort gut verschlossen werden sollten.

Feines Quittengelee | Tipps und Verfeinerungen

Je mehr der Fruchtsaft der Quitten verdünnt wird, desto heller wird er. © 123rf/simoneandress 1. Tipp - Gelierprobe: Um zu überprüfen, ob das Quittengelee die gewünschte Konsistenz hat, kann die sogenannte Gelierprobe durchgeführt werden. Hierfür wird ein Esslöffel des Suds aus Schritt fünf auf einen eisgekühlten Teller gegeben. Ist das Gelee abgekühlt, wird kontrolliert, ob es fest genug ist. Wenn es noch zu flüssig ist, kann die Masse einfach noch ein bisschen weiter köcheln. 2. Tipp - Resteverwertung: Die übrig gebliebenen Fruchtstücke müssen nicht weggeschmissen werden. Mit einem Mixer oder Pürierstab gründlich zerkleinert und etwas Zucker oder Honig hinzugefügt, kann daraus köstliches Quittenmus hergestellt werden. 3. Tipp - Haltbarkeit: Die dicht verschlossenen Gläser halten sich bei der richtigen Lagerung (kühl, trocken und dunkel) mehrere Monate oder sogar Jahre. Nicht Herbstzeit ist Kürbiszeit: 5 Tipps, um Deine Kürbissuppe aufzupeppen 4. Tipp - Geleefarbe: Die Farbe des Quittengelee kann zwischen rot und rötlich-braun über dunkelrot-orange bis zu gelb variieren. Das hängt einerseits mit der Sorte zusammen und andererseits mit der Zubereitung. Die eigentliche Farbe der Quitten bzw. ihres Saftes ist hauptsächlich rötlich und schmeckt in diesem Fall sehr intensiv. Je mehr der Fruchtsaft aber verdünnt wird (zum Beispiel mit Apfelsaft), desto heller wird er, verliert dadurch allerdings auch den typischen Quittengeschmack. 5. Tipp - Optik: Um das Quittengelee optisch etwas aufzuwerten, können beispielsweise Lavendelblüten vor dem Abfüllen hinzugefügt werden. 6. Tipp - Geschmack: Das Quittengelee kann geschmacklich mit Zimt, klein gehackten Rosmarinnadeln, Orangenschalen oder Rosinen, aber auch mit Ingwer sowie Koriander verfeinert werden. Die Zutaten werden im zweiten Schritten hinzugefügt und mitgekocht. 7. Tipp - Mitbringsel: In einem dekorativen Glas und mit einem sauber beschriftetem Etikett macht das Quittengelee auch als kleine Aufmerksamkeit richtig was her.

Anwendungsmöglichkeiten für Quittengelee