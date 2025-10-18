Ofenkürbis mit Feta: Probiere diese einfache Rezept für perfekten Herbstgenuss

Ofenkürbis mit Feta ist schnell gemacht und richtig lecker! Das einfache Rezept für Hokkaido-Kürbis aus dem Ofen gibt es jetzt auf TAG24.

Von Clara Danneberg

Im Herbst erstrahlen nicht nur die Blätter der Laubbäume bunt, sondern Kürbisse bringen die Herbstfarben auf den Teller. Freue Dich auf den köstlichen und gesunden Kürbis aus dem Ofen. TAG24 präsentiert Euch Ofenkürbis mit Feta als herbstliches Gericht, das Ihr mit gutem Gewissen genießen könnt. Weitere Inspirationen für das leckere Herbstgemüse gibt es außerdem unter " Kürbis-Rezepte".



Rezept für Ofenkürbis mit Feta

Ein schnelles Kürbis-Gericht ist gebackener Hokkaido-Kürbis, welches sich mit wenig Aufwand zubereiten lässt. Neben den Zutaten brauchst Du nur ein Messer, ein Backblech und Backpapier. Die Mengenangaben reichen für ein ganzes Backblech. Diese Menge reicht gut für 2 bis 4 Portionen, um den Kürbis zu ergänzen.

Ofenkürbis mit Feta ist schnell und ohne viel Aufwand zubereitet. © 123RF/mizina

Zutaten

1 Hokkaido-Kürbis

250 g Feta-Käse

3 Knoblauchzehen

frischer Thymian

Salz, Pfeffer

Öl für das Blech

Zubereitung

Schritt 1: Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Das Backblech mit Backpapier auslegen. Schritt 2: Den Kürbis vierteln, die Kerne entfernen und ihn dann in Spalten schneiden. Den Feta-Käse abtropfen lassen würfeln. Die Knoblauchzehen schälen und klein schneiden. Schritt 3: Kürbis und Feta in einer Schüssel mit Olivenöl, Thymian, Knoblauch, Salz und Pfeffer vermengen, sodass alle Stücke von allen Seiten mit Öl und Gewürzen bedeckt sind. Schritt 4: Anschließend alles auf dem Backblech verteilen. Das Blech auf mittlere Schiene in den Ofen schieben und für etwa 30 Minuten backen, bis der Kürbis durch und der Feta gebräunt ist.

Der Kürbis wird so lange im Ofen gebacken, bis er weich ist. © 123RF/fermate

Tipps für Ofenkürbis mit Feta