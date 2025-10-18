Ofenkürbis mit Feta: Probiere diese einfache Rezept für perfekten Herbstgenuss
Im Herbst erstrahlen nicht nur die Blätter der Laubbäume bunt, sondern Kürbisse bringen die Herbstfarben auf den Teller. Freue Dich auf den köstlichen und gesunden Kürbis aus dem Ofen. TAG24 präsentiert Euch Ofenkürbis mit Feta als herbstliches Gericht, das Ihr mit gutem Gewissen genießen könnt.
Weitere Inspirationen für das leckere Herbstgemüse gibt es außerdem unter " Kürbis-Rezepte".
Rezept für Ofenkürbis mit Feta
Ein schnelles Kürbis-Gericht ist gebackener Hokkaido-Kürbis, welches sich mit wenig Aufwand zubereiten lässt. Neben den Zutaten brauchst Du nur ein Messer, ein Backblech und Backpapier.
Die Mengenangaben reichen für ein ganzes Backblech. Diese Menge reicht gut für 2 bis 4 Portionen, um den Kürbis zu ergänzen.
Zutaten
- 1 Hokkaido-Kürbis
- 250 g Feta-Käse
- 3 Knoblauchzehen
- frischer Thymian
- Salz, Pfeffer
- Öl für das Blech
Zubereitung
Schritt 1: Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Das Backblech mit Backpapier auslegen.
Schritt 2: Den Kürbis vierteln, die Kerne entfernen und ihn dann in Spalten schneiden. Den Feta-Käse abtropfen lassen würfeln. Die Knoblauchzehen schälen und klein schneiden.
Schritt 3: Kürbis und Feta in einer Schüssel mit Olivenöl, Thymian, Knoblauch, Salz und Pfeffer vermengen, sodass alle Stücke von allen Seiten mit Öl und Gewürzen bedeckt sind.
Schritt 4: Anschließend alles auf dem Backblech verteilen. Das Blech auf mittlere Schiene in den Ofen schieben und für etwa 30 Minuten backen, bis der Kürbis durch und der Feta gebräunt ist.
Tipps für Ofenkürbis mit Feta
1. Tipp: Zu gebackenen Hokkaido-Kürbis mit Feta-Käse passt Salat.
2. Tipp: Man kann auch andere Kürbissorten im Ofen backen. Wenn man jedoch einen Butternut-Kürbis oder eine andere Sorte verwendet, sollte man die Schale entfernen.
3. Tipp: Sehr gut zu Ofenkürbis schmecken auch andere Käsesorten wie z. B. Ziegenkäse.
4. Tipp: Man kann auch noch Süßkartoffel, Aubergine und andere Zutaten mit auf das Backblech legen.
5. Tipp: Bleib etwas gebackener Kürbis übrig, dann lässt sich daraus z. B. eine leckere Kürbissuppe zubereiten.
6. Tipp: Nicht nur das Fruchtfleisch, auch die Kürbiskerne können verwendet werden. Entweder röstet man sie oder man zieht sich daraus kleine Pflanzen für die nächste Kürbissaison.
Genieße den Herbst und erfreue Deine Geschmacksnerven mit dem leckeren Ofenkürbis. TAG24 wünscht guten Appetit!
Titelfoto: 123RF/mizina