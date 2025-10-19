Saftiger Apfelkuchen: Einfaches Rezept für unwiderstehlichen Streuselkuchen

Rezept für Apfelkuchen mit Streusel: schneller Rührteig, saftige Äpfel & buttrige Streusel. Zutaten✓ Zubereitung✓ Tipps✓ - jetzt auf TAG24!

Von Clara Danneberg

Es gibt kaum etwas Besseres als den Duft von frisch gebackenem Apfelkuchen mit Streusel, der die Küche erfüllt. Dieses Rezept für einen saftigen Apfelkuchen mit Streusel nach Omas Art ist besonders einfach und gelingt garantiert. Weitere Rezepte für Kuchen und Torten findest Du übrigens auf der Themenseite Backen.

Leckerer Apfelkuchen mit Streusel: Rezept

Für die Zubereitung des Apfelkuchens werden neben den Zutaten eine Springform, Schüsseln, eine Reibe für Zitronenschale, Messer, ein Sparschäler und ein Rührgerät oder eine Küchenmaschine benötigt.

Besonders gut schmeckt Apfelkuchen, wenn er mit leckeren Streuseln überbacken wird. © Unsplash/Patrick Fore

Apfelkuchen mit Streusel | Zutaten

Für den Rührteig: 150 g Butter (weich)

150 g Zucker

250 g Mehl

4 Eier

Abrieb einer halben Zitrone (Bio)

1 Prise Salz

½ Pck. Backpulver Füllung: 1,5 kg Äpfel (entspricht etwa 8 Äpfeln)

2 EL Zucker

¼ TL Zimt Streusel: 100 g Butter (weich)

100 g Zucker

200 g Mehl

50 g Mandeln (gehobelt) Außerdem: Puderzucker zum Bestreuen Die angegebenen Mengen reichen für eine Springform mit einem Durchmesser von 26 Zentimetern.

Für den Apfelkuchen mit Streusel werden die Äpfel geschält, entkernt und zerkleinert. © 123RF/vyshniakova

Apfelkuchen mit Streusel | Zubereitung

Vorbereitung: Die Springform einfetten. Den Backofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. 1. Schritt: Butter und Zucker in eine große Schüssel geben und cremig schlagen. Die Eier nacheinander unterschlagen. Mehl, Backpulver, Zitronenschale und Salz vermischen. Die Mehlmischung Stück für Stück in den Teig geben und unterrühren. Den Teig in die Springform füllen und glatt streichen. 2. Schritt: Die Äpfel schälen und das Gehäuse entfernen. Nun die Äpfel in Viertel schneiden und gleichmäßig auf dem Teig verteilen. Die Apfelviertel leicht andrücken. Zucker mit Zimt mischen und die Hälfte der Mischung gleichmäßig über die Äpfel streuen. 3. Schritt: Für die Streusel die Butter zu Flöckchen zupfen. Zucker, Mehl und Butterflocken in einer Schüssel zu Streuseln verarbeiten. Dann die Mandelblättchen untermischen. Die Streusel gleichmäßig auf dem Kuchen verteilen und die restliche Zucker-Zimt-Mischung darüber streuen. 4. Schritt: Den Kuchen in den vorgeheizten Backofen stellen und auf mittlerer Schiene für etwa 60 bis 70 Minuten backen. Die Backzeit variiert je nach Ofenleistung. Anschließend abkühlen lassen, mit Puderzucker bestreuen und eventuell mit etwas Sahne oder Vanilleeis servieren.

Saftiger Apfelkuchen mit Streusel: Tipps und Verfeinerungen