Saftiger Apfelkuchen: Einfaches Rezept für unwiderstehlichen Streuselkuchen
Es gibt kaum etwas Besseres als den Duft von frisch gebackenem Apfelkuchen mit Streusel, der die Küche erfüllt. Dieses Rezept für einen saftigen Apfelkuchen mit Streusel nach Omas Art ist besonders einfach und gelingt garantiert.
Leckerer Apfelkuchen mit Streusel: Rezept
Für die Zubereitung des Apfelkuchens werden neben den Zutaten eine Springform, Schüsseln, eine Reibe für Zitronenschale, Messer, ein Sparschäler und ein Rührgerät oder eine Küchenmaschine benötigt.
Apfelkuchen mit Streusel | Zutaten
Für den Rührteig:
- 150 g Butter (weich)
- 150 g Zucker
- 250 g Mehl
- 4 Eier
- Abrieb einer halben Zitrone (Bio)
- 1 Prise Salz
- ½ Pck. Backpulver
Füllung:
- 1,5 kg Äpfel (entspricht etwa 8 Äpfeln)
- 2 EL Zucker
- ¼ TL Zimt
Streusel:
- 100 g Butter (weich)
- 100 g Zucker
- 200 g Mehl
- 50 g Mandeln (gehobelt)
Außerdem:
- Puderzucker zum Bestreuen
Die angegebenen Mengen reichen für eine Springform mit einem Durchmesser von 26 Zentimetern.
Apfelkuchen mit Streusel | Zubereitung
Vorbereitung: Die Springform einfetten. Den Backofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen.
1. Schritt: Butter und Zucker in eine große Schüssel geben und cremig schlagen. Die Eier nacheinander unterschlagen. Mehl, Backpulver, Zitronenschale und Salz vermischen. Die Mehlmischung Stück für Stück in den Teig geben und unterrühren. Den Teig in die Springform füllen und glatt streichen.
2. Schritt: Die Äpfel schälen und das Gehäuse entfernen. Nun die Äpfel in Viertel schneiden und gleichmäßig auf dem Teig verteilen. Die Apfelviertel leicht andrücken. Zucker mit Zimt mischen und die Hälfte der Mischung gleichmäßig über die Äpfel streuen.
3. Schritt: Für die Streusel die Butter zu Flöckchen zupfen. Zucker, Mehl und Butterflocken in einer Schüssel zu Streuseln verarbeiten. Dann die Mandelblättchen untermischen. Die Streusel gleichmäßig auf dem Kuchen verteilen und die restliche Zucker-Zimt-Mischung darüber streuen.
4. Schritt: Den Kuchen in den vorgeheizten Backofen stellen und auf mittlerer Schiene für etwa 60 bis 70 Minuten backen. Die Backzeit variiert je nach Ofenleistung. Anschließend abkühlen lassen, mit Puderzucker bestreuen und eventuell mit etwas Sahne oder Vanilleeis servieren.
Saftiger Apfelkuchen mit Streusel: Tipps und Verfeinerungen
1. Tipp: Für den Kuchen geeignete Apfelsorten sind Jonagold, Golden Delicious, Topaz, Elster und Boskoop.
2. Tipp: Deckst Du den Kuchen nach 50 Minuten Backzeit mit Alufolie oder Backpapier ab, werden die Streusel nicht zu braun.
3. Tipp: Aromatischer schmeckt der Apfelkuchen durch die Zugabe von weiteren Gewürzen wie Vanille, Kardamom, Muskatnuss, Ingwer, Anis, Nelken, Fenchel und Piment.
4. Tipp: Anstelle der Mandeln schmecken auch andere Nüsse wie Walnüsse und Haselnüsse. Auch Rosinen oder Cranberrys passen zum Apfelkuchen.
5. Tipp: Sollen die Äpfel nicht braun werden, hilft es, die Apfelstücken mit etwas Zitronensaft zu vermischen.
6. Tipp: Noch saftiger wird der Apfelkuchen, wenn eine dünne Schicht aus selbst gemachtem Apfelmus auf den Teig gegeben wird, bevor die Äpfel darauf verteilt werden.
Titelfoto: Unsplash/Patrick Fore