So bringst Du Deine Hortensie wieder zum Blühen: Tipps für ein Blütenmeer

Wer Hortensien im Garten stehen hat, kann sich im Sommer an einem Blütenmeer erfreuen. Von etwa Juni bis September blühen die etwa 20 Zentimeter großen Blütenstände nämlich weiß oder rosa bis blau.

Hortensien brauchen nicht besonders viel Sonne - ganz ohne Sonnenlicht können sie aber keine Blüten bilden.

Am besten stehen sie daher im Halbschatten.

Kriegen sie an ihrem aktuellen Standort nicht viel Licht ab, reicht es manchmal schon, anliegende Pflanzen etwas zu lichten, anstatt den ganzen Strauch umzupflanzen.

Lichtmangel kann jedoch nicht der Grund für die ausbleibenden Blüten sein, wenn die Hortensie die bisherigen Jahre bei gleichen Lichtbedingungen immer geblüht hat.

Ebenfalls wichtig am richtigen Standort ist der Boden. Am besten gedeiht die Hortensie in lockerem und wasserdurchlässigen sowie leicht saurem mit Humus versetzen Boden.

Lehmböden sollten vorher mit Sand und Humus bearbeitet werden.