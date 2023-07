Hortensien trocknen: So macht man Blüten zur Deko für die Ewigkeit

Sie steht für Dankbarkeit, Großzügigkeit, Liebe und Harmonie. Eine Hortensie bringt das Schöne in Dein Zuhause und unterstreicht die weichen Seiten des Lebens.

Ob aus Versehen oder geplant, Hortensien lassen sich ganz einfach in der Vase trocknen. Wer es nicht darauf ankommen lassen möchte und sich ein besonders schönes Ergebnis wünscht, der sollte die Blüten der Hortensie in einer Vase mit circa drei bis vier Zentimeter Wasser in eine gut belüftete, dunkle Ecke stellen.

Nach ungefähr einer Woche ist das Wasser verbraucht und die Blüten fangen an zu trocknen. Allerdings geht bei dieser Methode die Farbe der vielen kleinen Blätter verloren.