Diese 10 Dinge mögen Hunde überhaupt nicht

Deutschland - Hunde sind treu, folgsam und (meist) sehr tolerant gegenüber allem, was Herrchen so tut? Aber es gibt Grenzen und Dinge, die Hunde überhaupt nicht mögen. Wir haben mal die zehn größten Fehler im Umgang mit unserem liebsten Haustier zusammengetragen.

Möchtest Du Deinem Hund einen Gefallen tun, dann rede nicht die Ganze Zeit auf ihn ein. Bleibe stattdessen ruhig und vertraue auf Deine Körpersprache. Auch wortlose Streicheleinheiten kommen sehr gut bei Deinem vierbeinigen Freund an. So wirkst Du auf Hunde wie ein souveräner Rudelführer, dem sie nur zu gerne folgen.

Wie Du deinen Hund drinnen beschäftigen kannst und wie wichtig Such- und Denkspiele für den Hund sind, erfährst Du bei TAG24.

Immer wieder beklagen sich Hundehalter darüber, dass ihr Hund die Wohnung verwüstet hat. Das Sofakissen wurde zerfetzt, an Möbeln herumgenagt oder der Mülleimerinhalt quer durch die Wohnung verstreut.

Um den Hund vor Einsamkeit zu bewahren, sollte man sich Gedanken machen, wie man etwa während der Arbeitszeit eine gute Ersatz-Beschäftigung bzw. -Gesellschaft findet. So ist es mitunter ratsam, den Hund bei Freunden oder einer Tagesstätte für Hunde unterzubringen.

Einsamkeit beim Hund äußert sich beispielsweise darin, dass er viel bellt und jault, Dinge in der Wohnung grundlos zerstört, nicht mehr frisst oder in die Wohnung macht.

Sorge etwa dafür, dass es für den Hund klare Regeln gibt, an die er sich zu halten hat. Versuche dabei vor allem konsequent zu bleiben. Denn wenn Du Deinem Vierbeiner den einen Tag erlaubst auf der Couch zu schlafen und es am nächsten Tag wieder verboten ist, verunsichert das ihn zutiefst.

Als Mensch sollte man daher ein strukturiertes und vorhersehbares Verhalten an den Tag legen. Wie ein guter Tagesablauf mit Hund aussieht, erklärt Dir der Hunderatgeber.

Denn was Hunde absolut nicht ausstehen können, ist ein unberechenbares und planloses Herrchen bzw. Frauchen, auf das sie sich nicht verlassen können.

Ansonsten gilt: So viel Strafe wie nötig, so wenig wie möglich.

Atme einmal tief durch, akzeptiere was geschehen ist und bestrafe den Hund kurz nach der Tat hundegerecht (und gewaltfrei!). Auf diese Weise erkennt Dein vierbeiniger Freund zweifelsfrei, dass er mit seinem Verhalten etwas falsch gemacht hat.

Auch wenn es schwer fällt, in bestimmten Situationen Ruhe zu bewahren, solltest Du genau das tun.

Lediglich an der Stimmlage lässt sich für ihn erahnen, dass der Mensch gerade nicht glücklich zu sein scheint.

Hält sich ein Hund einmal nicht an die Regeln, verfallen manche Hundehalter regelrecht in eine Schimpftirade.

Damit Hunde sich gut erholen können, sollte man ihren Schlafplatz in einer ruhigen Ecke positionieren. Fällt es dem Hund schwer zu schlafen, sollte man auch Spielzeug und andere Reize beiseite stellen, damit der Vierbeiner genügend Ruhe erhält.

Sie werden dann anfälliger für Krankheiten und legen mitunter ein aggressives Verhalten an den Tag.

Anders als Menschen haben Hunde ein sehr ausgeprägtes Schlafbedürfnis. Es ist durchaus normal, wenn Hunde bis zu 20 Stunden am Tag schlafen und nur 3 bis 4 Stunden aktiv sind.

Versuche daher so gut Du kannst Deinen treuen Gefährten bestmöglich von unangenehmen Geräuschen und Gerüchen fernzuhalten.

Hunde empfinden eine frontale Begrüßung häufig als Bedrohung. © Unsplash/Joshua Rawson-Harris

Wenn Hunde sich untereinander begrüßen, laufen diese im Halbkreis aufeinander zu, zeigen ihren Körper von der Seite und halten den Kopf leicht gesenkt. Die Hunde begegnen sich sozusagen auf Augenhöhe.

Anders sieht es aus, wenn es zur Konfrontation zwischen Hunden kommt. Dann gehen sie frontal auf ihre Artgenossen zu. Der Körper ist nach vorne gerichtet, der Blick starr und der Kopf sowie die Rute sind weit nach oben gestreckt. Hunde demonstrieren mit einem solchen Verhalten Dominanz.

Geht nun ein Mensch frontal auf einen Hund zu und hält womöglich noch seine Hand nach vorn, um dem Hund den Kopf zu tätscheln, fühlt sich der Vierbeiner zu Recht bedroht.

Möchtest Du einem fremden Hund friedlich begegnen, dann schlendere in einem Bogen auf ihn zu, schaue ihm nicht starr in die Augen und knie Dich am besten mit einem Meter Abstand vor ihn hin.

Auf diese Weise kann der Hund selbst entscheiden, ob er Dich kennenlernen möchte. Statt ihm an den Kopf zu fassen, was für viele Hunde bei Fremden sehr unangenehm ist, solltest Du den Hund besser am Hals oder auf dem Rücken streicheln.