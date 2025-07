Vögel im Sommer füttern: Was Du beachten musst, um den Tieren wirklich zu helfen

Die Vögel in den Wintermonaten zu füttern, ist für viele Tierliebhaber mittlerweile selbstverständlich. In den Fachkreisen vertreten jedoch immer mehr Vogelexperten die Meinung, dass es an vielen Stellen das ganze Jahr lang eines zusätzlichen Nahrungsangebots für Vögel bedarf.

Weitere wissenswerte Tipps findest Du im Ratgeberbereich Naturgarten.