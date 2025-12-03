Weihnachten im Glas: Einfaches Rezept für Lebkuchen Latte
Weihnachten in der Tasse: Lebkuchen Latte kann so köstlich sein. Das Beste daran: Das warme Getränk ist so einfach selber zu machen. Mit diesem Weihnachtsrezept erfährst Du, wie Du Lebkuchen Latte ganz schnell selber zubereiten kannst.
Nach einem kalten Winterspaziergang oder einer Schneeballschlacht im Garten: Dieser Lebkuchen Latte schmeckt nach Auszeit und Gemütlichkeit.
Weitere kulinarische Inspirationen für die besinnliche Adventszeit findest Du übrigens auf der Themenseite "Weihnachtsrezepte".
Ein schnelles Rezept für einen erwärmenden Lebkuchen Latte
Für die Zubereitung benötigst Du einen Topf, Messbecher, Schneebesen und zwei Tassen.
Lebkuchen Latte: Zutaten
Folgende Zutaten ergeben zwei Tassen.
Grundzutaten:
- 500 ml Milch oder Milchalternative
- 2 TL Ahornsirup
- 2 Tassen Espresso
- 2 ½ TL Lebkuchengewürz
Als Topping:
- Sprühsahne
- 1 TL Zimt
- 2 kleine Lebkuchen
Tipp: Wer mag, kann den Latte auch schon morgens zum Frühstück genießen - der enthaltene Espresso sorgt für einen kleinen Energiekick. Mit Sprühsahne und Zimt serviert, freut sich jeder in der Weihnachtszeit über diesen besonderen Latte!
Lebkuchen Latte: Zubereitung
1. Schritt: Als Erstes die Milch in einem Topf erwärmen, aber nicht zum Kochen bringen. Eine Temperatur von 70 Grad ist ideal.
2. Schritt: Rühre das Lebkuchengewürz und den Ahornsirup mit dem Schneebesen unter. Rühre dabei so lange um, bis sich der Ahornsirup aufgelöst hat. Schlage die Mischung mit dem Schneebesen dann leicht schaumig.
3. Schritt: Fülle die Mischung in jeweils in die Tassen und gieße sie mit dem Espresso auf.
4. Schritt: Nun die Sprühsahne auf die Oberfläche geben und diese mit Lebkuchenstücken verzieren. Eine Prise Zimt obendrauf rundet den Lebkuchen Latte ab.
TAG24 wünscht viel Freude bei der Zubereitung und eine besinnliche Weihnachtszeit!
