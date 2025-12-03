Weihnachten im Glas: Einfaches Rezept für Lebkuchen Latte

Weihnachten in der Tasse: Lebkuchen Latte kann so köstlich sein. Das Beste daran: Das warme Getränk ist so einfach selber zu machen. Mit diesem Weihnachtsrezept erfährst Du, wie Du Lebkuchen Latte ganz schnell selber zubereiten kannst.

Nach einem kalten Winterspaziergang oder einer Schneeballschlacht im Garten: Dieser Lebkuchen Latte schmeckt nach Auszeit und Gemütlichkeit.

Weitere kulinarische Inspirationen für die besinnliche Adventszeit findest Du übrigens auf der Themenseite "Weihnachtsrezepte".