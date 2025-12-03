Weihnachten im Glas: Einfaches Rezept für Lebkuchen Latte

Lebkuchen Latte gibt's nicht nur bei Starbucks. Hole Dir den Genuss dieses Wintergetränks nach Hause! Mit diesem Rezept geht's kinderleicht.

Von Hannah Loskamp

Weihnachten in der Tasse: Lebkuchen Latte kann so köstlich sein. Das Beste daran: Das warme Getränk ist so einfach selber zu machen. Mit diesem Weihnachtsrezept erfährst Du, wie Du Lebkuchen Latte ganz schnell selber zubereiten kannst.

Nach einem kalten Winterspaziergang oder einer Schneeballschlacht im Garten: Dieser Lebkuchen Latte schmeckt nach Auszeit und Gemütlichkeit.

Weitere kulinarische Inspirationen für die besinnliche Adventszeit findest Du übrigens auf der Themenseite "Weihnachtsrezepte".

Ein schnelles Rezept für einen erwärmenden Lebkuchen Latte

Für die Zubereitung benötigst Du einen Topf, Messbecher, Schneebesen und zwei Tassen.

Lebkuchen Latte: Zutaten

Dieser Lebkuchen Latte bringt die Geschmacksnerven zum Klingen.
Dieser Lebkuchen Latte bringt die Geschmacksnerven zum Klingen.  © 123rf/imelnyk

Folgende Zutaten ergeben zwei Tassen.

Grundzutaten:

  • 500 ml Milch oder Milchalternative
  • 2 TL Ahornsirup
  • 2 Tassen Espresso
  • 2 ½ TL Lebkuchengewürz
Butterplätzchen wie von Oma: Dieses Rezept gelingt garantiert
Nicht Butterplätzchen wie von Oma: Dieses Rezept gelingt garantiert

Als Topping:

  • Sprühsahne
  • 1 TL Zimt
  • 2 kleine Lebkuchen

Tipp: Wer mag, kann den Latte auch schon morgens zum Frühstück genießen - der enthaltene Espresso sorgt für einen kleinen Energiekick. Mit Sprühsahne und Zimt serviert, freut sich jeder in der Weihnachtszeit über diesen besonderen Latte!

Glühbier einfach selber machen: Wohlig & warmes Rezept Glühbier einfach selber machen: Wohlig & warmes Rezept
Eierpunsch mal anders: Rezept für einen cremigen Weihnachtsdrink Eierpunsch mal anders: Rezept für einen cremigen Weihnachtsdrink
Fruchtiges Glüh Gin Rezept mit Apfelsaft: So einfach geht der Weihnachtsdrink Fruchtiges Glüh Gin Rezept mit Apfelsaft: So einfach geht der Weihnachtsdrink

Lebkuchen Latte: Zubereitung

Mit viel Sprühsahne lässt sich der Latte gut servieren.
Mit viel Sprühsahne lässt sich der Latte gut servieren.  © 123RF/yelenayemchuk

1. Schritt: Als Erstes die Milch in einem Topf erwärmen, aber nicht zum Kochen bringen. Eine Temperatur von 70 Grad ist ideal.

2. Schritt: Rühre das Lebkuchengewürz und den Ahornsirup mit dem Schneebesen unter. Rühre dabei so lange um, bis sich der Ahornsirup aufgelöst hat. Schlage die Mischung mit dem Schneebesen dann leicht schaumig.

3. Schritt: Fülle die Mischung in jeweils in die Tassen und gieße sie mit dem Espresso auf.

Spekulatius Kekse selber machen: Einfaches Rezept für das knusprige Weihnachtsgebäck
Nicht Spekulatius Kekse selber machen: Einfaches Rezept für das knusprige Weihnachtsgebäck

4. Schritt: Nun die Sprühsahne auf die Oberfläche geben und diese mit Lebkuchenstücken verzieren. Eine Prise Zimt obendrauf rundet den Lebkuchen Latte ab.

TAG24 wünscht viel Freude bei der Zubereitung und eine besinnliche Weihnachtszeit!

Titelfoto: 123rf/imelnyk

Mehr zum Thema: