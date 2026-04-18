Dieses Geschäft zieht in den ehemaligen Blumenladen an der Zenti

Chemnitz - Lange stand die Räumlichkeiten des ehemaligen Blumenladens an der Chemnitzer Zentralhaltestelle leer. Seit einigen Tagen tut sich etwas - denn hier zieht der ADAC ein.

Am Montag macht der ADAC am neuen Standort auf. © Ralph Kunz

Das ist auch der Grund, warum die Geschäftsstelle bis einschließlich Samstag geschlossen ist. Am Montag eröffnen das Servicecenter und Reisebüro wieder. Kunden haben es zum Glück nicht weit zum neuen Standort.

Das Geschäft ist auf der anderen Straßenseite gegenüber vom Imbiss "Eins Zwo Pommes" gezogen.

Vor Ort sind zehn Mitarbeiter für die Kunden da - acht im Servicebereich und zwei im Reisebüro.

"Es stehen weniger die Produkte wie Reiseführer im Vordergrund als mehr der Service und der Informationscharakter", so ein Sprecher.