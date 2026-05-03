Unfall in Chemnitz: Hyundai zerlegt Haltestelle von Straßenbahn
Chemnitz - Das Geländer futsch, überall Glassplitter und ein demoliertes Auto! Das war die Bilanz eines Unfalls in Chemnitz am Samstagabend. Ein Hyundai knallte mit voller Wucht in eine Straßenbahnhaltestelle. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Der Unfall geschah gegen 21.30 Uhr auf der Stollberger Straße. Ein Hyundai kam an der Haltestelle Goethestraße von der Fahrbahn ab und knallte in das Geländer.
Es schepperte gewaltig! Durch den Aufprall zerbrach das Geländer, das teilweise aus Glas war - überall verteilten sich Glassplitter.
Schnell rückten Rettungskräfte an. "Verletzt wurde niemand", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
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Die Feuerwehr musste noch am Abend das Geländer teilweise abmontieren. Anschließend wurden die Glassplitter und Fahrzeugteile mit einem Besen aufgekehrt.
Titelfoto: Bildmontage: Haertelpress (2)