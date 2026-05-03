Unfall in Chemnitz: Hyundai zerlegt Haltestelle von Straßenbahn

Chemnitz - Das Geländer futsch, überall Glassplitter und ein demoliertes Auto! Das war die Bilanz eines Unfalls in Chemnitz am Samstagabend. Ein Hyundai knallte mit voller Wucht in eine Straßenbahnhaltestelle. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Dieser Hyundai knallte am Samstagabend in eine Straßenbahnhaltestelle in Chemnitz. © Haertelpress

Der Unfall geschah gegen 21.30 Uhr auf der Stollberger Straße. Ein Hyundai kam an der Haltestelle Goethestraße von der Fahrbahn ab und knallte in das Geländer.

Es schepperte gewaltig! Durch den Aufprall zerbrach das Geländer, das teilweise aus Glas war - überall verteilten sich Glassplitter.



Schnell rückten Rettungskräfte an. "Verletzt wurde niemand", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.