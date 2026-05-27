Eltern kritisieren Klassen-Schließungen in Chemnitz

Chemnitz - Nach den Schließungsplänen für Kindergärten in Chemnitz rücken auch Grundschulen der Stadt auf den Prüfstand. So sieht der Kreiselternrat Chemnitz aktuell einen alarmierenden Trend zur Kostenoptimierung bei der Auslastung der Grundschulen.

Die Grundschule Borna darf im neuen Schuljahr nur noch eine erste Klasse aufnehmen. © Petra Hornig

"Wir stellen mit wachsender Sorge fest, dass Grundschulen weniger Klassen bilden dürfen als bisher" so Thomas Brewig (58), Vorsitzender des Kreiselternrates.

"Wo problemlos zwei Klassen möglich wären, wird nur eine mit der Klassenstärke von 28 Kindern genehmigt, die anderen Kinder werden an andere Schulstandorte umgelenkt."

So stemmt sich aktuell der Elternrat in Borna dagegen, dass die Grundschule künftig offenbar nur noch einzügig weitergeführt werden soll.

"Die geplante Ablehnung und Verteilung von ca. elf angemeldeten Schulanfängern auf andere Schulen würde bestehende soziale Bindungen und gewachsene Kita-Gruppen auseinanderreißen", kritisiert eine Petition, adressiert an das Landesamt für Schule und Bildung.