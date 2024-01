Blockaden auf Autobahnen, Nahverkehr eingestellt, Schulausfall: Das kommt auf die Sachsen zu

Am Mittwoch folgt noch eine Großdemonstration auf dem Dresdner Theaterplatz, diese soll um 12 Uhr beginnen. Auch der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga will teilnehmen und auch die Handwerksinnung, Spediteure und das Bauhandwerk wollen sich solidarisieren. Wahrscheinlich werden die Bauern mit ihren Traktoren in die Landeshauptstadt fahren.

Für die Erzgebirger kommt es am Montag knüppeldick. Wie der Landkreis mitteilte, wurden 31 Veranstaltungen an mindestens 74 Orten im ganzen Kreis angezeigt (Stand: Freitag). "Diese reichten von stationären Kundgebungen auf Marktplätzen über Blockaden von Autobahnauffahrten bis hin zu verschiedenen Aktionen an Straßenkreuzungen an Bundes- und Staatsstraßen", so ein Sprecher.

Neben der Blockade von Autobahnauffahrten wurden in Mittelsachsen zahlreiche weitere Veranstaltungen am großen Protesttag angekündigt. In Rochlitz liegen Anmeldungen für die Muldenbrücke und der Markt vor, es soll unter anderem einen Autokorso beziehungsweise Sternfahrten geben. In den Morgenstunden wollen Landwirte mit ihren Traktoren von Frauenstein, Mittelsaida und Großschirma nach Freiberg fahren, wie der Landkreis mitteilte. Auch in Penig soll es einen Autokorso geben. Das Ziel ist Chemnitz. Am Harthaer Kreuz ist ab 6 Uhr eine Versammlung angemeldet, davon sind die Kreisverkehre betroffen.

Im Vogtlandkreis sind bisher Blockaden in Reichenbach an der B94 (Bereich Ruppeltweg/Pappelweg, B94/B173), Plauen (Schöpsdrehe/Kreisverkehr) und an der B173 in Neumark geplant.

Wie der Landkreis Zwickau mitteilt, müssen Autofahrer zwischen 5 und 17 Uhr mit Blockaden an wichtigen Knotenpunkten der Hauptverkehrsstraßen rechnen. Man bittet darum, am Montag alle unnötigen Fahrten zu vermeiden. "Es muss mit Einschränkungen in allen Bereichen gerechnet werden: Schulen, KiTas, ÖPNV, Straßenverkehr, Winterdienst, Wirtschaft, Gesundheitswesen, Öffentlicher Dienst (kritische Infrastruktur)", so der Landkreis. So soll am Montag in Zwickau die Moccabar-Kreuzung blockiert werden und in Crimmitschau die Breitscheidstraße an der S289.

Ganztägig sind Aktionen an der B93 (Meerane), an der Freitagstraße/B173 in Zwickau, an der Kreuzung S283/Wildenfelser Straße in Zwickau und in Kirchberg geplant. Eine Blockade in Hartenstein sowie in Zwickau-West und an der B173 und der S283 soll bis Dienstag dauern. In Werdau wird es einen Autokorso geben.

Das Versammlungsrecht wird per Allgemeinverfügung vorübergehend eingeschränkt.