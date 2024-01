Bauernproteste in Leipzig: Blockaden größtenteils störungsfrei beendet

Wer kann, sollte in Leipzig und Umgebung am Montag das Auto stehen lassen. Dank der Bauernproteste ist mit einem weitreichenden Verkehrs-Chaos zu rechnen.

Von Anna Gumbert, Juliane Bonkowski

Leipzig - Seit Montagmorgen haben Landwirte aus Protest gegen die geplanten Kürzungen von Agrarsubventionen den Verkehr unter anderem in Sachsen lahmgelegt. Auch rund um die Messestadt gab es massive Verkehrseinschränkungen. Am Mittag gaben die Verbände schließlich für 15 Uhr das vorzeitige Ende der Proteste bekannt.

Mit ihren landwirtschaftlichen Maschinen wollen die Landwirte die Autobahnzufahrten blockieren. © Medienportal Grimma Wie die Stadt Leipzig am Freitag berichtete, hat die Vereinigung "Land schafft Verbindung" zwischen 5 und 17 Uhr Blockaden an den Autobahnzufahrten der A9, A14, A38 und A72 angekündigt. Nur wenige Auffahrten blieben verschont, lediglich die Abfahrten blieben frei. Zusätzlich zu den Autobahnaktionen plante der Landesbauernverband einige regionale Aktionen wie eine Demonstration auf der Elbbrücke in Torgau oder Traktorkorsos rund um Eilenburg und Delitzsch in Nordsachsen.

Bereits Ende 2023 kam es zu Protesten im Leipziger Stadtgebiet und den umliegenden Autobahnen. © Anke Brod

Kurz vor 14 Uhr wurde die Auffahrt zur A38 in Leipzig-Südost immer noch durch Traktoren blockiert. © Anke Brod

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, wurden die blockierten Einfahrten der Autobahnen 9, 14, 38 und 72 gegen 15.30 Uhr endgültig geräumt. Auch der friedliche Protest auf dem Leipziger Innenstadtring löste sich gegen 13 Uhr langsam auf. Insgesamt waren am Montag rund 400 Kräfte der Polizei im Dauereinsatz.

Nach Beendigung des Aufzugs durch die Leipziger Innenstadt hat die Polizeidirektion eine erste Bilanz des Protesttages gezogen. In der Messestadt und den umliegenden Landkreisen beteiligten sich demnach insgesamt knapp 4000 Bauern. Im >>>ausführlichen TAG24-Bericht könnt Ihr die Details nachlesen.

Wie die sächsischen Verbände am Montagmittag mitteilten, werden die Proteste nicht wie ursprünglich geplant um 17 Uhr, sondern bereits um 15 Uhr eingestellt. "Das Verständnis für unsere Proteste am heutigen Tage war überwältigend. An keinem der 95 Standorte mit über 10.000 Traktoren, LKWs und Transportern gab es in irgendeiner Weise Probleme", hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Man wolle sich bei Sachsens Bevölkerung bedanken, indem man den Feierabendverkehr entlaste, hieß es. "Daher stellen wir unsere Proteste für heute um 15 Uhr an den Autobahnauffahrten ein." Die Forderungen bleiben dennoch bestehen, weshalb man sicher in naher Zukunft mit weiteren Protesten rechnen kann.

Bis 15 Uhr laufen die Proteste noch, dann werden sie vorerst eingestellt. © Leipzig FireFighter

Auch auf dem Leipziger Innenstadtring kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Das teilte die Polizei via X mit. Hier sind es vor allem auch Handwerker und Unternehmer, die auf die Missstände aufmerksam machen und sich mit den Bauern solidarisieren. Nach TAG24-Informationen kamen Hunderte Fahrzeuge zu einer kurzfristig angemeldeten Demonstration zusammen, legten den Verkehr nahezu lahm. Demnach seien auch Krankentransporte und Rettungswagen teilweise nirgends mehr durchgekommen.

Vor dem Leipziger Hauptbahnhof geht aktuell nichts mehr. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Handwerker solidarisieren sich in Leipzig mit den Bauern... © EHL Media/Erik-Holm Langhof

... und legten den Verkehr in der Innenstadt nahezu lahm. © Silvio Bürger

Unter anderem an der Anschlussstelle Leipzig-Nord, aber auch im Landkreis Leipzig, werden die protestierenden Bauern bei eisigen Temperaturen mit heißem Kaffee und Snacks versorgt. Einige Bauern haben sich mit ihren Traktoren neben der Autobahn versammelt.

Bauern trotzen mit Bockwurst und Kaffee den eisigen Temperaturen. © Medienportal Grimma

Auch neben den Autobahnen haben sich einige Bauern versammelt. © EHL Media

Wie die Polizei Sachsen auf X (ehemals Twitter) mitteilte, ist die Muldebrücke in Wurzen aufgrund einer Versammlung derzeit nicht befahrbar. Laut den Verkehrsmeldungen der Behörde findet auf der B107 ein Fahrzeugkorso statt, der den Verkehr beeinträchtigt.

Die A14-Zufahrten an der Anschlussstelle Leipzig-Nord werden derzeit mit rund 20 Fahrzeugen und 35 Personen besetzt, wie TAG24 von einem Vertreter der Landwirte vor Ort erfuhr. Die Maßnahmen der Politik seien demnach "sehr bedrohlich für unsere Landwirtschaft", weil aufgrund der gestiegenen Preise beispielsweise für Diesel und Dünger die Produktion kaum noch lohne. "Wir sind einfach auf die Fördermöglichkeiten angewiesen", so Marcus Gründling.

Die Landwirte machen ihre Position deutlich. © Silvio Bürger

An den wenigen freien A14-Zufahrten, unter anderem in Leipzig-Mitte und Klinga, ist schon am frühen Morgen ein hohes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen.

Am frühen Morgen standen die ersten Traktoren bereit. © Medienportal Grimma

Zahlreiche Autobahn-Zufahrten wurden blockiert. © 7aktuell.de | Eric Pannier