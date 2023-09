Ab Montag: Bundesstraße im Landkreis Mittelsachsen voll gesperrt!

Die B169 muss ab kommenden Montag aufgrund von Bauarbeiten voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Maik Börner

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, starten am kommenden Montag die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B169 vom Ortsausgang Hainichen bis Arnsdorf.

Konkret ist Folgendes geplant: "Im Rahmen der Maßnahme werden die Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht erneuert. Die Arbeiten erfolgen in drei Bauabschnitten, in denen jeweils Unterabschnitte über die gesamte Fahrbahnbreite erneuert werden", so das LASuV weiter.

Die Kosten für diese umfangreichen Arbeiten belaufen sich auf circa 240.000 Euro.

Voraussichtlich bis 14. Oktober soll die Baustelle fertiggestellt werden.