Ab Montag! Vollsperrung auf Bundesstraße in Sachsen
Döbeln - Neue Baustelle im Landkreis Mittelsachsen! Ab Montag wird die B169 bei Döbeln voll gesperrt.
Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilt, beginnen dann die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung auf der Brücke der B169 über die Freiberger Mulde.
"Auf dem Abschnitt zwischen den Übergangskonstruktionen wird die Asphaltdeckschicht zunächst abgefräst und dann erneuert", heißt es weiter.
Danach wird die Fahrbahnmarkierung ersetzt.
Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 13. März abgeschlossen werden.
Während der Baumaßnahme ist eine Vollsperrung der B169 zwischen der Kreuzung mit der B175 und der S34 nötig. Von Chemnitz kommend werdet Ihr über die B175 durch Döbeln über die Mastener Straße, Bahnhofstraße sowie die Grimmaische Straße und weiter über die S34 zurück zur B169 umgeleitet. Die Umleitung für die Gegenrichtung erfolgt analog dazu.
Die Gesamtkosten betragen circa 60.000 Euro.
