Neue Baustellen in Chemnitz: Hier ist in der kommenden Woche gesperrt

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz starten ab Montag neue Baustellen. Unter anderem wird in der Promenadenstraße, der Rudolf-Krahl-Straße und der Gießerstraße gesperrt.

Ab Montag kommt es zu Einschränkungen auf der Promenadenstraße. © privat Noch bis Dienstag ist die Chemnitzer Straße (Röhrsdorf) in Höhe Hausnummer 44 voll gesperrt. Umleitung: Leipziger Straße - Wasserschänkenstraße. Auf der Promenadenstraße zwischen Theunertstraße und Arndtplatz kommt es ab Montag zur Sperrung. Die Umleitung führt über die Schloßteichstraße und Bergstraße. Grund sind Arbeiten an der Trinkwasserleitung bis 3. Juni. In der Straße Breitenlehn zwischen Hausnummer 2 und Kirchwinkel wird ab Montag voll gesperrt. Der Verkehr wird über Augustusburger Straße - Südring - Adelsbergstraße umgeleitet. Die Arbeiten im 5. Bauabschnitt sollen bis 29. Mai dauern. Chemnitz Baustellen Neue Baustelle in Chemnitz startet: Vollsperrung bis Oktober! Ebenfalls ab Montag kommt es in der Carl-von-Ossietzky-Straße zwischen Geibelstraße und Hans-Ziegler-Straße laut Stadt zur Verkehrsraumeinschränkung. Bis 10. April sollen die Arbeiten hier dauern. Auf der Händelstraße wird ab Montag zwischen Schumannstraße und Parkstraße voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Parkstraße - Beckerstraße - Treffurthstraße - Annaberger Straße - Heinrich-Lorenz-Straße. Das koordinierte Bauvorhaben im 1. Bauabschnitt wird bis 27. März dauern.

Baustelle am Schloßteich

Am Schloßteich wird ab Montag unter anderem der Hauptweg am Ostufer saniert. © Ralph Kunz Auf der Lützowstraße zwischen Neefestraße und Horststraße starten am Montag umfangreiche Bauarbeiten. Hier muss voll gesperrt werden. Umleitung: Stollberger Straße - Straße Usti nad Labem - Carl-Hamel-Straße - Neefestraße. Bis 15. Oktober sollen die Arbeiten dauern. Von Montag bis Freitag kommt es auf der Neukirchner Straße in Höhe An der Luthereiche zur Verkehrsraumeinschränkung. Auf der Rudolf-Krahl-Straße wird am Montag zwischen Hausnummer 65 und 81 voll gesperrt für den Bau des Zentrumrings, die Umleitung führt über: Limbacher Straße - Beyerstraße - Paul-Jäkel-Straße - Ammonstraße - Flemmingstraße. Die Arbeiten im ersten Abschnitt sollen voraussichtlich bis 30. Juni dauern, die gesamte Maßnahme bis Ende Oktober. Chemnitz Baustellen Neue Baustelle in Chemnitz-Altendorf: Monatelange Vollsperrung Von Montag bis 20. März kommt es auf der Stelzendorfer Straße in Höhe Hausnummer 15 zu einer Verkehrsraumeinschränkung. Die Straße Weißer Weg wird ab Montag zwischen Weißer Weg 180 und Walter-Klippel-Straße als Tagesbaustelle jeweils von 7 bis 16 Uhr voll gesperrt. Grund sind Baumfällarbeiten bis 13. März. Auch ab Montag wird der Hauptweg in den Schloßteichanlagen am Ostufer des Schloßteichs zwischen Erich-Schmidt-Straße und Pleißenbach (Auslaufbauwerk des Schloßteichs) und auch der kleine Platz um das Ernst-Thälmann-Denkmal saniert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juli dieses Jahres abgeschlossen sein.

Sperrung auf dem Kaßberg und Sonnenberg