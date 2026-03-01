Neue Baustellen in Chemnitz: Hier ist in der kommenden Woche gesperrt
Chemnitz - In Chemnitz starten ab Montag neue Baustellen. Unter anderem wird in der Promenadenstraße, der Rudolf-Krahl-Straße und der Gießerstraße gesperrt.
Noch bis Dienstag ist die Chemnitzer Straße (Röhrsdorf) in Höhe Hausnummer 44 voll gesperrt. Umleitung: Leipziger Straße - Wasserschänkenstraße.
Auf der Promenadenstraße zwischen Theunertstraße und Arndtplatz kommt es ab Montag zur Sperrung. Die Umleitung führt über die Schloßteichstraße und Bergstraße. Grund sind Arbeiten an der Trinkwasserleitung bis 3. Juni.
In der Straße Breitenlehn zwischen Hausnummer 2 und Kirchwinkel wird ab Montag voll gesperrt. Der Verkehr wird über Augustusburger Straße - Südring - Adelsbergstraße umgeleitet. Die Arbeiten im 5. Bauabschnitt sollen bis 29. Mai dauern.
Ebenfalls ab Montag kommt es in der Carl-von-Ossietzky-Straße zwischen Geibelstraße und Hans-Ziegler-Straße laut Stadt zur Verkehrsraumeinschränkung. Bis 10. April sollen die Arbeiten hier dauern.
Auf der Händelstraße wird ab Montag zwischen Schumannstraße und Parkstraße voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Parkstraße - Beckerstraße - Treffurthstraße - Annaberger Straße - Heinrich-Lorenz-Straße. Das koordinierte Bauvorhaben im 1. Bauabschnitt wird bis 27. März dauern.
Baustelle am Schloßteich
Auf der Lützowstraße zwischen Neefestraße und Horststraße starten am Montag umfangreiche Bauarbeiten. Hier muss voll gesperrt werden. Umleitung: Stollberger Straße - Straße Usti nad Labem - Carl-Hamel-Straße - Neefestraße. Bis 15. Oktober sollen die Arbeiten dauern.
Von Montag bis Freitag kommt es auf der Neukirchner Straße in Höhe An der Luthereiche zur Verkehrsraumeinschränkung.
Auf der Rudolf-Krahl-Straße wird am Montag zwischen Hausnummer 65 und 81 voll gesperrt für den Bau des Zentrumrings, die Umleitung führt über: Limbacher Straße - Beyerstraße - Paul-Jäkel-Straße - Ammonstraße - Flemmingstraße. Die Arbeiten im ersten Abschnitt sollen voraussichtlich bis 30. Juni dauern, die gesamte Maßnahme bis Ende Oktober.
Von Montag bis 20. März kommt es auf der Stelzendorfer Straße in Höhe Hausnummer 15 zu einer Verkehrsraumeinschränkung.
Die Straße Weißer Weg wird ab Montag zwischen Weißer Weg 180 und Walter-Klippel-Straße als Tagesbaustelle jeweils von 7 bis 16 Uhr voll gesperrt. Grund sind Baumfällarbeiten bis 13. März.
Auch ab Montag wird der Hauptweg in den Schloßteichanlagen am Ostufer des Schloßteichs zwischen Erich-Schmidt-Straße und Pleißenbach (Auslaufbauwerk des Schloßteichs) und auch der kleine Platz um das Ernst-Thälmann-Denkmal saniert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juli dieses Jahres abgeschlossen sein.
Sperrung auf dem Kaßberg und Sonnenberg
In der Hohen Straße wird ab Montag von Gerichtsstraße bis Kaßbergauffahrt/Weststraße die Abwasserkanalisation einschließlich der Anschlusskanäle saniert. Parallel dazu wird die Trinkwasserleitung erneuert. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten wird außerdem die Straße saniert. Die Hohe Straße muss während der Arbeiten in diesem Abschnitt voll gesperrt werden.
"Umleitungen sowie die Zufahrt zu den Grundstücken erfolgen abhängig vom Baufortschritt und der jeweiligen Lage der Baustelle. Der Zugang zu den Anliegergrundstücken bleibt eingeschränkt gewährleistet", teilte der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) mit. Die Arbeiten beginnen an der Einmündung Gerichtsstraße und werden dann bis zur Kreuzung Kaßbergauffahrt/Weststraße fortgeführt. Bis Mitte November sollen die Arbeiten beendet sein.
Ebenfalls ab Montag finden in der Gießerstraße von Markus- bis Zietenstraße Kanalarbeiten statt. Danach wird die Fahrbahn erneuert. Die Gießerstraße muss deshalb abschnittsweise voll gesperrt werden. Die Arbeiten sollen bis Anfang Oktober abgeschlossen sein.
Auch in der Marschnerstraße von Händel- bis Gluckstraße werden ab Montag die Abwasserkanalisation und die Anschlusskanäle saniert. Händel- und Marschnerstraße werden während der Arbeiten abschnittsweise voll gesperrt. Bis Ende Juli sollen die Arbeiten hier dauern.
