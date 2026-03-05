Arbeiten auf Bundesstraße im Erzgebirge gehen weiter: Hier wird voll gesperrt

Grünhainichen - In der kommenden Woche wird die Baustelle auf der S235 im Grünhainichener Ortsteil Borstendorf ( Erzgebirge ) fortgesetzt.

Während der Baumaßnahme muss voll gesperrt werden. (Symbolfoto) © 123RF/75tiks

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilt, werden am Montag die Arbeiten an der S235 in der Ortsdurchfahrt Borstendorf wieder aufgenommen.

Im vergangenen Jahr wurde der Abschnitt bis zur Gartenstraße ausgebaut, nun folgt der Ausbau der Eppendorfer Straße.

Die Gesamtbaumaßnahme startete im April 2024 und soll voraussichtlich im Juli dieses Jahres fertiggestellt werden.

"Der diesjährige Bauabschnitt erstreckt sich von der Gartenstraße bis zum Ortsausgang in Richtung Eppendorf, wobei der grundhafte Ausbau an der Einmündung Kolonieweg endet. Vom Kolonieweg bis zum Ortsende erneuert der Zweckverband Kommunale Wasserver- und Abwasserentsorgung 'Mittleres Erzgebirgsvorland' (ZWA) zudem die Trinkwasserleitungen", heißt es weiter.