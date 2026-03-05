Arbeiten auf Bundesstraße im Erzgebirge gehen weiter: Hier wird voll gesperrt
Grünhainichen - In der kommenden Woche wird die Baustelle auf der S235 im Grünhainichener Ortsteil Borstendorf (Erzgebirge) fortgesetzt.
Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilt, werden am Montag die Arbeiten an der S235 in der Ortsdurchfahrt Borstendorf wieder aufgenommen.
Im vergangenen Jahr wurde der Abschnitt bis zur Gartenstraße ausgebaut, nun folgt der Ausbau der Eppendorfer Straße.
Die Gesamtbaumaßnahme startete im April 2024 und soll voraussichtlich im Juli dieses Jahres fertiggestellt werden.
"Der diesjährige Bauabschnitt erstreckt sich von der Gartenstraße bis zum Ortsausgang in Richtung Eppendorf, wobei der grundhafte Ausbau an der Einmündung Kolonieweg endet. Vom Kolonieweg bis zum Ortsende erneuert der Zweckverband Kommunale Wasserver- und Abwasserentsorgung 'Mittleres Erzgebirgsvorland' (ZWA) zudem die Trinkwasserleitungen", heißt es weiter.
Vollsperrung auf S235 nötig
Der Verkehr wird aufgrund der Vollsperrung von Borstendorf auf der S235 bis Oberwaldkirchen, weiter über die S223 nach Augustusburg, dann über die S236 nach Eppendorf und zurück über die S235 nach Borstendorf umgeleitet.
"Da die Gartenstraße im gesperrten Bereich liegt, ist die Ortslage Borstendorf aus Richtung Eppendorf über die S235 nicht erreichbar. Von der Sperrung ist neben dem Individualverkehr auch der öffentliche Personennahverkehr und der Schülerverkehr betroffen", so das LASuV.
Bei Regiobus Mittelsachsen online bekommt Ihr Infos über Linienführung sowie Ankunfts- und Abfahrtszeiten.
Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf circa vier Millionen Euro.
Titelfoto: 123RF/75tiks