Neue Baustelle in Chemnitz-Altendorf: Monatelange Vollsperrung

In Chemnitz startet am Montag eine weitere Baustelle. Die Rudolf-Krahl-Straße in Altendorf muss deshalb monatelang voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz-Altendorf startet in der kommenden Woche eine neue Baustelle. Dafür ist eine monatelange Vollsperrung nötig.

In der Rudolf-Krahl-Straße finden ab Montag von Berganger bis Flemmingstraße umfangreiche Bauarbeiten statt.
Wie der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) mitteilt, wird in der Rudolf-Krahl-Straße von Berganger bis Flemmingstraße das Kanalsystem erneuert.

Außerdem werden im erweiterten Kreuzungsbereich zur Flemmingstraße und Berganger die Trinkwasserleitung und die Hausanschlussleitungen ausgetauscht.

"Zudem werden im Auftrag des Verkehrs- und Tiefbauamtes die Straßenabläufe und Anschlussleitungen erneuert", so der ESC weiter.

Zum Abschluss soll unter anderem noch die Fahrbahn grundhaft erneuert und eine Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut werden.

Abschnittsweise Vollsperrung während der Bauarbeiten

Die Rudolf-Krahl-Straße wird ab Montag wegen einer Baumaßnahme abschnittsweise voll gesperrt.
Während der Arbeiten muss die Rudolf-Krahl-Straße abschnittsweise voll gesperrt werden.

"Grundstückszufahrten sind je nach Baufortschritt und Verkehrsführung nur eingeschränkt möglich, eine fußläufige Erreichbarkeit ist jederzeit gewährleistet", so der ESC.

Die Umleitung führt über: Limbacher Straße - Beyerstraße - Paul-Jäkel-Straße - Ammonstraße - Flemmingstraße.

Die gesamte Baumaßnahme soll laut ESC bis Ende Oktober fertig sein. Der ESC, das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und eins energie investieren zusammen circa 1,2 Millionen Euro.

Wo sonst noch in der Stadt gebaut wird, erfahrt Ihr unter Chemnitz-Baustellen.

