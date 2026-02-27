Neue Baustelle in Chemnitz-Altendorf: Monatelange Vollsperrung
Chemnitz - In Chemnitz-Altendorf startet in der kommenden Woche eine neue Baustelle. Dafür ist eine monatelange Vollsperrung nötig.
Wie der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) mitteilt, wird in der Rudolf-Krahl-Straße von Berganger bis Flemmingstraße das Kanalsystem erneuert.
Außerdem werden im erweiterten Kreuzungsbereich zur Flemmingstraße und Berganger die Trinkwasserleitung und die Hausanschlussleitungen ausgetauscht.
"Zudem werden im Auftrag des Verkehrs- und Tiefbauamtes die Straßenabläufe und Anschlussleitungen erneuert", so der ESC weiter.
Zum Abschluss soll unter anderem noch die Fahrbahn grundhaft erneuert und eine Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut werden.
Abschnittsweise Vollsperrung während der Bauarbeiten
Während der Arbeiten muss die Rudolf-Krahl-Straße abschnittsweise voll gesperrt werden.
"Grundstückszufahrten sind je nach Baufortschritt und Verkehrsführung nur eingeschränkt möglich, eine fußläufige Erreichbarkeit ist jederzeit gewährleistet", so der ESC.
Die Umleitung führt über: Limbacher Straße - Beyerstraße - Paul-Jäkel-Straße - Ammonstraße - Flemmingstraße.
Die gesamte Baumaßnahme soll laut ESC bis Ende Oktober fertig sein. Der ESC, das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und eins energie investieren zusammen circa 1,2 Millionen Euro.
Titelfoto: Uwe Meinhold