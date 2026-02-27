Neue Baustelle in Chemnitz-Altendorf: Monatelange Vollsperrung

Chemnitz - In Chemnitz -Altendorf startet in der kommenden Woche eine neue Baustelle . Dafür ist eine monatelange Vollsperrung nötig.

In der Rudolf-Krahl-Straße finden ab Montag von Berganger bis Flemmingstraße umfangreiche Bauarbeiten statt. © Uwe Meinhold

Wie der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) mitteilt, wird in der Rudolf-Krahl-Straße von Berganger bis Flemmingstraße das Kanalsystem erneuert.

Außerdem werden im erweiterten Kreuzungsbereich zur Flemmingstraße und Berganger die Trinkwasserleitung und die Hausanschlussleitungen ausgetauscht.

"Zudem werden im Auftrag des Verkehrs- und Tiefbauamtes die Straßenabläufe und Anschlussleitungen erneuert", so der ESC weiter.

Zum Abschluss soll unter anderem noch die Fahrbahn grundhaft erneuert und eine Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut werden.