08.11.2024 13:52 1.952 Ab Montag: Vollsperrung im Chemnitzer Zentrum!

Ab Montag wird in Chemnitz die Bahnhofstraße in Höhe Annaberger Straße in beide Richtungen voll gesperrt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Ab Montag ist aufgrund von Gleisbauarbeiten im Chemnitzer Zentrum eine Vollsperrung nötig. Ab Montag wird die Bahnhofstraße in Höhe Annaberger Straße in beide Richtungen voll gesperrt. © Ralph Kunz Gegen 10 Uhr wird die Bahnhofstraße in Höhe der Annaberger Straße in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das teilte die Stadt am Freitag mit. "Grund dafür sind zwingend erforderliche Instandhaltungsarbeiten an Gleisen und Weichen, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten", heißt es weiter. Bis einschließlich 29. November sollen die Arbeiten voraussichtlich dauern. Chemnitz Baustellen Neizu offen, nauszu zu! Aus dieser Baustelle in Chemnitz kommt keiner raus Auf der Bahnhofstraße in Richtung Falkeplatz wird der Verkehr über die Bahnhofstraße - Zschopauer Straße - Ritterstraße - Gustav-Freytag-Straße - Reichsstraße umgeleitet. Kurz vor der Einmündung Annaberger Straße wird außerdem eine Wendemöglichkeit eingerichtet. So können Fahrzeuge vom Johannisplatz, der Bretgasse sowie aus den Parkhäusern wenden. Längere Wartezeiten an Ampeln auf Umleitungsstrecke Weiter teilte die Stadt mit, dass von der Bahnhofstraße in Richtung Hauptbahnhof nur das Rechtsabbiegen in Richtung Annaberger Straße möglich ist. In Richtung Hauptbahnhof könnt Ihr über die Bahnhofstraße - Annaberger Straße in Richtung Gustav-Freytag-Straße fahren. Empfohlen wird als Alternative die Umfahrung über den Falkeplatz - Theaterstraße - Mühlenstraße - Müllerstraße - August-Bebel-Straße. "In den Hauptverkehrszeiten ist auf den genannten Umleitungsstrecken mit längeren Fahrzeiten und größeren Wartezeiten an den Ampeln zu rechnen", heißt es weiter. Die Ampel-Anlagen am Falkeplatz und auch an der Kreuzung Bahnhofstraße/Zschopauer Straße werden, soweit dies möglich ist, an die geänderten Verkehrsströme angepasst.

Titelfoto: Ralph Kunz