23.03.2023 17:00 561 Arbeiten am Bahn-Viadukt in Chemnitz: Sperrungen nötig

In der kommenden Woche sind aufgrund von Bauarbeiten am Bahn-Viadukt über die Annaberger Straße in Chemnitz Straßensperrungen nötig.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Aufgrund von Bauarbeiten am Bahn-Viadukt über die Annaberger Straße in Chemnitz sind in der kommenden Woche Straßensperrungen nötig. Aufgrund von Bauarbeiten am Bahn-Viadukt über die Annaberger Straße sind Sperrungen nötig. (Archivbild) © Ralph Kunz Wie die Stadt mitteilte, kommt es ab Donnerstag, den 30. März, zu Verkehrseinschränkungen auf der Reichsstraße und der Beckerstraße. Bis 26. Mai muss die rechte Fahrspur der Reichsstraße zwischen Stollberger Straße bis Beckerstraße gesperrt werden. Zusätzlich werden vom 3. bis 6. April zwei Fahrspuren der Reichsstraße zwischen Beckerstraße und Annaberger Straße über Nacht gesperrt. Chemnitz Baustellen Neue Baustellen: Sperrungen in Chemnitz und Umland in der kommenden Woche "Konkret sind diese am 3. April ab 17.30 Uhr und vom 4. bis 6. April ab 19 Uhr jeweils bis zum Folgetag, 6 Uhr gesperrt", heißt es weiter. Die Beckerstraße wird dann vom 14. April bis 19. April zwischen Reichsstraße und Einfahrt des Unternehmens Eldyn voll gesperrt. Am Viadukt werden durch die Deutsche Bahn folgende Arbeiten durchgeführt: Montage von Stahlträgern, Verlegung von Fertigteilen

Gerüstbauarbeiten entlang des Chemnitzer-Viadukts

Stahlbauarbeiten

Gleisstopfarbeiten entlang des kompletten Bahnbogens

Verbau- und Bohrarbeiten im Bereich Apollostraße Weitere aktuelle Sperrungen findet Ihr hier: Baustellen in Chemnitz.

Titelfoto: Ralph Kunz