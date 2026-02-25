Neue Baustelle in Chemnitz startet: Vollsperrung bis Oktober!

Chemnitz - Im Chemnitzer Ortsteil Kappel startet in der kommenden Woche eine neue Baustelle.

Kommende Woche starten auf der Lützowstraße umfangreiche Bauarbeiten. © Kristin Schmidt

Am Montag sollen auf der Lützowstraße umfangreiche Tiefbaumaßnahmen beginnen. Das teilte die Stadt mit.

"Zwischen Deulichstraße und Horststraße werden die öffentlichen Verkehrsanlagen und die unterirdische Infrastruktur erneuert", heißt es weiter aus dem Rathaus.

Die Arbeiten sollen an der Kreuzung Lützowstraße/Deulichstraße starten und werden dann bis zur Horststraße fortgesetzt. Bis Oktober soll das Ganze dauern.

Neben Kanalbauarbeiten wird auch das Trinkwassernetz erneuert. Im Anschluss soll dann noch die Fahrbahn saniert und unter anderem die Bushaltestelle "Horststraße" barrierefrei ausgebaut werden.