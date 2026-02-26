Arbeiten auf Bundesstraße im Erzgebirge gehen weiter: Vollsperrung bis Mai!

Aue-Bad Schlema - Die Arbeiten auf der B283 in Aue ( Erzgebirge ) gehen weiter. Dazu muss erneut voll gesperrt werden.

Die Fahrbahn der B283 wird vom Wettiner Platz bis zur Zufahrt zum "Thomas Philipps" saniert. © Niko Mutschmann

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilt, startet am kommenden Montag der dritte und letzte Bauabschnitt der Fahrbahnerneuerung der B283 in Aue.

"Dabei wird zunächst eine neue Trinkwasserleitung im Auftrag des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge Schwarzenberg verlegt", heißt es weiter.

Das betrifft die Strecke vom Wettiner Platz auf der Bockauer Talstraße bis zur Zufahrt zum "Thomas Philipps".

Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Mai dieses Jahres abgeschlossen werden. Die gesamte Baumaßnahme läuft bereits seit April 2025.