Arbeiten auf Bundesstraße im Erzgebirge gehen weiter: Vollsperrung bis Mai!
Aue-Bad Schlema - Die Arbeiten auf der B283 in Aue (Erzgebirge) gehen weiter. Dazu muss erneut voll gesperrt werden.
Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilt, startet am kommenden Montag der dritte und letzte Bauabschnitt der Fahrbahnerneuerung der B283 in Aue.
"Dabei wird zunächst eine neue Trinkwasserleitung im Auftrag des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge Schwarzenberg verlegt", heißt es weiter.
Das betrifft die Strecke vom Wettiner Platz auf der Bockauer Talstraße bis zur Zufahrt zum "Thomas Philipps".
Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Mai dieses Jahres abgeschlossen werden. Die gesamte Baumaßnahme läuft bereits seit April 2025.
Der Bauabschnitt verläuft in drei Teilabschnitten
Der erste Teilabschnitt beginnt am Abzweig K9170/B283 (Wettinerstraße/Bockauer Talstraße) und endet in Höhe der halben Zufahrt zum Penny‑Markt, Bockauer Talstraße 4. Hier wird bis 20. April die Trinkwasserleitung erneuert.
Der zweite Abschnitt wird für die Asphaltarbeiten bis zum Wettiner Platz erweitert.
Nachdem der zweite Teilabschnitt fertiggestellt wurde, wird dann das letzte Teilstück von der Zufahrt zum Penny‑Markt bis zur Zufahrt zum "Thomas Philipps" erneuert.
Während der Bauarbeiten muss die B283 voll gesperrt werden. "Der Verkehr wird über die K9170 nach Zschorlau und weiter über die K9133 nach Albernau sowie über die S274 nach Burkhardtsgrün umgeleitet. In der Gegenrichtung gilt die Umleitungsführung entsprechend", so das LASuV.
Die Baukosten für die gesamte Maßnahme mit allen drei Bauabschnitten belaufen sich auf circa 710.000 Euro.
Titelfoto: Niko Mutschmann