Chemnitzer Schloßteich wird zur Dauerbaustelle
Chemnitz - Der idyllischste Ort der Chemnitzer Innenstadt wird monatelang zur Baustelle: Ab Montag bis voraussichtlich Ende Juli saniert das Rathaus die maroden Anlagen am Ostufer des Schloßteichs.
Im Fokus stehen laut Stadtverwaltung "der kleine Platz um das Ernst-Thälmann-Denkmal" sowie "der Hauptweg in den Schloßteichanlagen am Ostufer des Schloßteichs zwischen Erich-Schmidt-Straße und Pleißenbach".
Dort sind die Wege nicht mehr sicher und sollen, so wie es die Witterung zulässt, grundlegend erneuert werden.
"Die schwer beschädigte Asphaltdecke wird denkmalgerecht durch eine kalkstabilisierte Wegedecke ersetzt und mit dem dunklen Naturstein Basalt eingefasst", teilt das Rathaus mit.
Außerdem wird der angrenzende Trampelpfad entfernt und am Weg zum Miramar werden neue Gehölze gepflanzt.
Zwei Drittel der Kosten von insgesamt 305.000 Euro übernehmen Bund und Freistaat. 2027 sollen dann die nächsten Wege am Schloßteich erneuert werden.
Titelfoto: Ralph Kunz