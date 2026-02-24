 904

Chemnitzer Schloßteich wird zur Dauerbaustelle

Ab Montag bis voraussichtlich Ende Juli saniert das Rathaus die maroden Anlagen am Ostufer des Schloßteichs in Chemnitz.

Von Mario Adolphsen

Chemnitz - Der idyllischste Ort der Chemnitzer Innenstadt wird monatelang zur Baustelle: Ab Montag bis voraussichtlich Ende Juli saniert das Rathaus die maroden Anlagen am Ostufer des Schloßteichs.

Auch der kleine Platz um das Ernst-Thälmann-Denkmal wird saniert.  © Ralph Kunz

Im Fokus stehen laut Stadtverwaltung "der kleine Platz um das Ernst-Thälmann-Denkmal" sowie "der Hauptweg in den Schloßteichanlagen am Ostufer des Schloßteichs zwischen Erich-Schmidt-Straße und Pleißenbach".

Dort sind die Wege nicht mehr sicher und sollen, so wie es die Witterung zulässt, grundlegend erneuert werden.

"Die schwer beschädigte Asphaltdecke wird denkmalgerecht durch eine kalkstabilisierte Wegedecke ersetzt und mit dem dunklen Naturstein Basalt eingefasst", teilt das Rathaus mit.

Die schwer beschädigte Asphaltdecke des Hauptweges am Ostufer des Schloßteichs soll erneuert werden.  © Ralph Kunz
Außerdem wird der angrenzende Trampelpfad entfernt und am Weg zum Miramar werden neue Gehölze gepflanzt.

Zwei Drittel der Kosten von insgesamt 305.000 Euro übernehmen Bund und Freistaat. 2027 sollen dann die nächsten Wege am Schloßteich erneuert werden.

