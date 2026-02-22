Sperrungen in Chemnitz: Auf diesen Straßen gibt es neue Baustellen
Chemnitz - In der kommenden Woche starten in Chemnitz mehrere große Baustellen. Unter anderem beginnen die Arbeiten auf der Clausstraße und der Chopinstraße.
Ab Montag kommt es auf der Augustusburger Straße zwischen Hausnummer 386 und dem Niederhermersdorfer Weg zu einer Einschränkung. Die Kanalreinigung und Inspektion soll bis 6. März abgeschlossen sein.
Ebenfalls zu einer Einschränkung kommt es ab Montag auf der Bernsdorfer Straße in Höhe Rosenplatz. Bis 11. März soll das Ganze dauern.
Laut CVAG kommt es von Montag bis 3. Oktober aufgrund von Arbeiten am Kanalnetz zur Vollsperrung der Dittersdorfer Straße in Höhe Wilhelm-Firl-Straße.
Aufgrund von Straßenbaumaßnahmen wird ab Montag die Haupstraße in Neukirchen Höhe Kreuzung Adorfer Straße voll gesperrt. Die Arbeiten sollen bis 3. Juli dauern. Das teilte die CVAG mit.
Auf der Jagdschänkenstraße zwischen Hausnummer 42 und Einmündung Otto-Schmerbach-Straße kommt es ab Montag laut Stadt zu einer Verkehrsraumeinschränkung. Grund sind Arbeiten zum Breitbandausbau bis 4. April.
Am Dienstag wird die Stelzendorfer Straße in Höhe Hausnummer 198 voll gesperrt. Hier wird eine Störung beseitigt.
Vollsperrungen auf Sonnenberg und in Kappel
Wie der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) mitteilte, starten ab kommender Woche in der Chopinstraße zwischen Neefestraße bis einschließlich Knotenpunkt Kleiststraße umfangreiche Bauarbeiten. Es werden rund 420 Meter Abwasserkanal sowie Hausanschlussleitungen saniert oder neu verlegt und die Straßenentwässerung instandgesetzt.
Bis Ende Oktober soll die Maßnahme abgeschlossen sein.
Die Chopinstraße muss während der Arbeiten zwischen der Neefe- und der Kleiststraße abschnittsweise voll gesperrt werden. "Der Zugang zu den Anliegergrundstücken wird mit Einschränkungen sichergestellt. Für Anliegerinnen und Anlieger wird während der Vollsperrung eine provisorische Überfahrt von beziehungsweise auf die Neefestraße hergestellt, da die Erreichbarkeit über die Deulichstraße, Horststraße und Kleiststraße teilweise nicht möglich sein wird. Durch das Vorhalten von Provisorien wird der Zugang für Rettungsdienste ermöglicht", so der ESC weiter.
Auch in der Philippstraße beginnen ab Montag Bauarbeiten. Gebaut wird von der Hain- bis Reinhardtstraße. Die Abwasserkanalisation und die Anschlusskanäle sollen hier saniert werden. "Parallel errichtet die eins Fernwärmeleitungen inklusive der Anschlussleitungen im Bereich zwischen Hainstraße und Sophienstraße neu und verlegt Kabel für die Mittelspannungstrasse", so der ESC.
Die Philippstraße muss abschnittsweise von der Hain- bis zur Reinhardtstraße voll gesperrt werden. Umleitung: Fürstenstraße - Zietenstraße - Heinrich-Schütz-Straße - Palmstraße - Dresdner Straße.
Die Zufahrt zu den Grundstücken ist laut ESC nur bedingt möglich, zu Fuß sind sie jederzeit erreichbar.
Der erste Abschnitt geht bis 12. April, die gesamte Maßnahme soll bis Ende August abgeschlossen sein.
Wichtige Verbindungsstraße im Lutherviertel bis Ende 2027 dicht
Ab der kommenden Woche wird auch im Lutherviertel eine große Baumaßnahme beginnen.
In der Clausstraße von der Ufer- bis zur Charlottenstraße werden die Abwasserkanalisation und die Anschlusskanäle saniert. Parallel dazu finden Arbeiten an den Fernwärme-, Strom- und Trinkwasserleitungen statt.
Nach Abschluss dieser Arbeiten wird die Straße noch erneuert. Die Maßnahme soll bis Anfang Dezember 2027 abgeschlossen sein.
Im ersten Bauabschnitt wird die Clausstraße von Ufer- bis Bernhardstraße und im zweiten Bauabschnitt von Bernhard- bis Charlottenstraße voll gesperrt.
Titelfoto: Uwe Meinhold