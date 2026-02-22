Sperrungen in Chemnitz: Auf diesen Straßen gibt es neue Baustellen

Chemnitz - In der kommenden Woche starten in Chemnitz mehrere große Baustellen. Unter anderem beginnen die Arbeiten auf der Clausstraße und der Chopinstraße.

Auf der Bernsdorfer Straße in Höhe Rosenplatz kommt es ab Montag zu einer Verkehrsraumeinschränkung. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Ab Montag kommt es auf der Augustusburger Straße zwischen Hausnummer 386 und dem Niederhermersdorfer Weg zu einer Einschränkung. Die Kanalreinigung und Inspektion soll bis 6. März abgeschlossen sein.

Ebenfalls zu einer Einschränkung kommt es ab Montag auf der Bernsdorfer Straße in Höhe Rosenplatz. Bis 11. März soll das Ganze dauern.

Laut CVAG kommt es von Montag bis 3. Oktober aufgrund von Arbeiten am Kanalnetz zur Vollsperrung der Dittersdorfer Straße in Höhe Wilhelm-Firl-Straße.

Aufgrund von Straßenbaumaßnahmen wird ab Montag die Haupstraße in Neukirchen Höhe Kreuzung Adorfer Straße voll gesperrt. Die Arbeiten sollen bis 3. Juli dauern. Das teilte die CVAG mit.

Auf der Jagdschänkenstraße zwischen Hausnummer 42 und Einmündung Otto-Schmerbach-Straße kommt es ab Montag laut Stadt zu einer Verkehrsraumeinschränkung. Grund sind Arbeiten zum Breitbandausbau bis 4. April.

Am Dienstag wird die Stelzendorfer Straße in Höhe Hausnummer 198 voll gesperrt. Hier wird eine Störung beseitigt.