Arbeiten auf Staatsstraße in Sachsen starten: Zwei Jahre lang Großbaustelle, Vollsperrung!

Limbach-Oberfrohna - Kommende Woche startet eine neue Mega- Baustelle in Sachsen! Die S248 in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) muss für die Arbeiten voll gesperrt werden.

Unter anderem wird die Fahrbahn der S248 erneuert. (Symbolfoto) © Kristin Schmidt

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, wird ab kommendem Montag die Staatsstraße auf insgesamt circa 1150 Metern zwischen Parkstraße und Albert-Einstein-Straße grundhaft erneuert.

Außerdem werden die Gehwege ausgebaut und auf beiden Seiten Radfahrerschutzstreifen angelegt.

"Im Zuge des Vorhabens entstehen insgesamt 45 neue Parkstellflächen. Die Straßenbeleuchtung sowie zwei Ampelanlagen an den Kreuzungen Querstraße und Albert-Einstein-Straße werden erneuert. Parallel dazu erneuern die Versorgungsträger das Kanalnetz und verlegen neue Trinkwasserleitungen, Mittel- und Niederspannungskabel sowie Leitungen für die Breitbandversorgung", so das LASuV weiter.

Alle Arbeiten sollen voraussichtlich Ende April 2028 abgeschlossen sein und finden in mehreren Abschnitten statt.