Arbeiten auf Staatsstraße in Sachsen starten: Zwei Jahre lang Großbaustelle, Vollsperrung!
Limbach-Oberfrohna - Kommende Woche startet eine neue Mega-Baustelle in Sachsen! Die S248 in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) muss für die Arbeiten voll gesperrt werden.
Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, wird ab kommendem Montag die Staatsstraße auf insgesamt circa 1150 Metern zwischen Parkstraße und Albert-Einstein-Straße grundhaft erneuert.
Außerdem werden die Gehwege ausgebaut und auf beiden Seiten Radfahrerschutzstreifen angelegt.
"Im Zuge des Vorhabens entstehen insgesamt 45 neue Parkstellflächen. Die Straßenbeleuchtung sowie zwei Ampelanlagen an den Kreuzungen Querstraße und Albert-Einstein-Straße werden erneuert. Parallel dazu erneuern die Versorgungsträger das Kanalnetz und verlegen neue Trinkwasserleitungen, Mittel- und Niederspannungskabel sowie Leitungen für die Breitbandversorgung", so das LASuV weiter.
Alle Arbeiten sollen voraussichtlich Ende April 2028 abgeschlossen sein und finden in mehreren Abschnitten statt.
Vollsperrung nötig, Verkehr wird großräumig umgeleitet
Es ist eine Vollsperrung nötig, die großräumige Umleitung führt über die Ortsteile Pleißa, Meinsdorf, Langenberg und Falken.
Die Bauabschnitte werden zwischen 90 und 280 Metern Länge gehalten, damit die Anliegergrundstücke so weit wie möglich erreichbar bleiben.
"Innerhalb eines jeweiligen Abschnitts ist jedoch keine Zufahrt zu den anliegenden oder rückwärtigen Grundstücken möglich", heißt es weiter.
Rund um die Baustelle stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Soweit es möglich ist, soll die Straße während der Winterpause für den Verkehr freigegeben werden.
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf circa 3,5 Millionen Euro.
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