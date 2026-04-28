Nächste Großbaustelle in Chemnitz gestartet: Vollsperrung auf Sonnenberg

Chemnitz - Fast einstimmig hatte der Chemnitzer Stadtrat Mitte März den grundhaften Ausbau der Reinhardtstraße auf dem Sonnenberg beschlossen . In dieser Woche haben die Arbeiten begonnen.

Die Reinhardtstraße auf dem Sonnenberg wird grundhaft ausgebaut. © Sven Gleisberg

Geplant ist eine komplette Umgestaltung auf dem 255 Meter langen Abschnitt zwischen Lessingplatz und Palmstraße.

Neben Arbeiten an Trinkwasser-, Fernwärme- und Stromleitungen sollen auch breitere Gehwege, mehr Grünflächen und zusätzliche Bäume entstehen. Dabei sinkt die Zahl der Parkplätze von bisher 60 auf künftig 44, dafür sind 19 Fahrradbügel vorgesehen.

Zunächst wird laut Stadt im Abschnitt von der Palmstraße bis zur Philippstraße gebaut, der bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werden soll. Im Jahr 2027 soll dann der Bereich von der Philippstraße bis zum Lessingplatz folgen.

Während der Arbeiten muss der Abschnitt zwischen Palmstraße und Philippstraße bis Ende dieses Jahres voll gesperrt werden. In dieser Zeit stehen auch die öffentlichen Stellplätze nicht zur Verfügung.