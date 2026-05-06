Ab heute Abend! Erneut Vollsperrung auf A4 Richtung Dresden
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Glauchau - Am Mittwochabend muss die A4 Richtung Dresden nochmals voll gesperrt werden.
Konkret betrifft das den Bereich der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal.
Grund ist die Beseitigung von weiteren akuten Fahrbahnschäden.
Gesperrt wird von Mittwochabend, 20 Uhr bis Donnerstagmorgen, 5 Uhr.
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"Es handelt sich hierbei um die zwei in Richtung Dresden führenden Fahrstreifen im Baustellenbereich", teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Nachmittag mit.
Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Glauchau-Ost abgeleitet und dann über die U51 zur Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal geführt.
Bereits am Montagabend war in dem Bereich eine Vollsperrung nötig.
Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa