Ab heute Abend! Erneut Vollsperrung auf A4 Richtung Dresden

Glauchau - Am Mittwochabend muss die A4 Richtung Dresden nochmals voll gesperrt werden.

Die A4 muss zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt werden. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Konkret betrifft das den Bereich der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal.

Grund ist die Beseitigung von weiteren akuten Fahrbahnschäden.

Gesperrt wird von Mittwochabend, 20 Uhr bis Donnerstagmorgen, 5 Uhr.

"Es handelt sich hierbei um die zwei in Richtung Dresden führenden Fahrstreifen im Baustellenbereich", teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Nachmittag mit.