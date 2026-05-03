Baustellen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gesperrt

Chemnitz - In der kommenden Woche wird in Chemnitz unter anderem die Theaterstraße voll gesperrt. Wir sagen Euch, auf welchen Straßen in der Stadt es sonst noch aufgrund von Baustellen eng wird.

Am Dienstag und Mittwoch wird die Theaterstraße zwischen Getreidemarkt und Falkeplatz voll gesperrt. © Uwe Meinhold

Ab Montag wird die Mittelbacher Straße in Höhe Hausnummer 2 teilweise gesperrt. Bis 15. Mai sollen die Arbeiten hier dauern.

Voll gesperrt wird ab Montag die Heinrich-Heine-Straße (Röhrsdorf) zwischen der Chemnitzer Straße und dem Beethovenweg. Bis 22. Mai sollen die Straßenbauarbeiten voraussichtlich dauern.

Die Schönherrstraße wird ab Montag zwischen Nordstraße und Salzstraße teilweise gesperrt. Grund ist der Bau des Gehweges bis 13. Mai.

Ebenfalls ab Montag wird die Carl-von-Ossietzky-Straße zwischen Kreherstraße und Geibelstraße teilweise gesperrt. Bis 29. Mai dauern hier die Arbeiten.

Am Dienstag und Mittwoch wird die Theaterstraße zwischen Getreidemarkt und Falkeplatz voll gesperrt, die Umleitung führt über: Kaßbergauffahrt - Wesstraße - Reichsstraße.