Baustelle auf Autobahnbrücke in Sachsen: Vollsperrung auf Staatsstraße

Lichtenau - Kommende Woche muss die S204 in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) voll gesperrt werden. Grund ist eine Baustelle .

Der Verkehr wird aufgrund der Vollsperrung großräumig umgeleitet. (Symbolfoto) © dpa/Angelika Warmuth

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, wird die Fahrbahn der Staatsstraße auf der Brücke über die A4 erneuert.

"Mit der Maßnahme werden Schäden an der Fahrbahn beseitigt und die Übergangskonstruktion der Brücke gesichert. Dazu wird die Asphaltdeckschicht vollständig erneuert", heißt es weiter.

Während der Arbeiten muss die S204 im Bereich der Brücke voll gesperrt werden.