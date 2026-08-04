Baustelle auf Autobahnbrücke in Sachsen: Vollsperrung auf Staatsstraße
Lichtenau - Kommende Woche muss die S204 in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) voll gesperrt werden. Grund ist eine Baustelle.
Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, wird die Fahrbahn der Staatsstraße auf der Brücke über die A4 erneuert.
"Mit der Maßnahme werden Schäden an der Fahrbahn beseitigt und die Übergangskonstruktion der Brücke gesichert. Dazu wird die Asphaltdeckschicht vollständig erneuert", heißt es weiter.
Während der Arbeiten muss die S204 im Bereich der Brücke voll gesperrt werden.
Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Die Umleitung gilt von Altmittweida kommend in Richtung Auerswalde über die S241 nach Claußnitz und Markersdorf, weiter über die B107 nach Auerswalde und von dort zurück nach Lichtenau.
Bis 14. August sollen die Arbeiten dauern, Kostenpunkt der Maßnahme: circa 40.000 Euro.
Titelfoto: dpa/Angelika Warmuth