Neue Baustellen: Sperrungen in Chemnitz, A4-Abfahrt dicht

Chemnitz - In Chemnitz starten auch in der kommenden Woche neue Baustellen. Wir sagen Euch, auf welchen Straßen gesperrt wird.

In der kommenden Woche erwarten Euch auf den Straßen in Chemnitz weitere Einschränkungen. (Symbolfoto) © Ralph Kunz

Auf der Chemnitzer Straße (Grüna) zwischen Hausnummer 105 und 113 kommt es ab Montag zur teilweisen Sperrung. Bis 14. August dauern die Arbeiten für den Glasfaseranschluss.

Voll gesperrt wird ab Montag die Gornauer Straße in Höhe Hausnummer 84. Das Ganze dauert voraussichtlich bis 12. August.

Ebenfalls voll gesperrt wird am Montag und Dienstag die Klaffenbacher Hauptstraße in Höhe Hausnummer 100. Auch in Höhe Hausnummer 66 ist eine Vollsperrung nötig. Von Dienstag bis Donnerstag sollen die Arbeiten hier dauern. Die Umleitung führt über die B95 und die Klaffenbacher Straße. Grund sind Störungsbeseitigungen.

Auch die Erfenschlager Straße wird in Höhe An der Walzenmühle voll gesperrt. Der Verkehr wird über: Einsiedler Hauptstraße - Berbisdorfer Straße - Annaberger Straße - Marienberger Straße umgeleitet. Die Störungsbeseitigung findet von Montag bis Mittwoch statt.

Teilweise gesperrt wird ab Montag die Lützowstraße zwischen Hausnummer 47 und 85. Die Arbeiten im 1. Bauabschnitt sollen voraussichtlich bis 18. September dauern.

Auf der Margaretenstraße kommt es zwischen Hilbersdorfer Straße und Gneisenaustraße ab Montag zur teilweisen Sperrung. Die Arbeiten der Telekom sollen bis 11. September dauern.

Die Zwickauer Straße muss in der Nacht zu Montag am Falkeplatz voll gesperrt werden. Die Sperrung in beide Richrtungen gilt ab Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr. Umleitungen werden laut VMS ausgeschildert. Grund ist die Ab- und Inbetriebnahme des neuen Baugleises.