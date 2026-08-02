Neue Baustellen: Sperrungen in Chemnitz, A4-Abfahrt dicht
Chemnitz - In Chemnitz starten auch in der kommenden Woche neue Baustellen. Wir sagen Euch, auf welchen Straßen gesperrt wird.
Auf der Chemnitzer Straße (Grüna) zwischen Hausnummer 105 und 113 kommt es ab Montag zur teilweisen Sperrung. Bis 14. August dauern die Arbeiten für den Glasfaseranschluss.
Voll gesperrt wird ab Montag die Gornauer Straße in Höhe Hausnummer 84. Das Ganze dauert voraussichtlich bis 12. August.
Ebenfalls voll gesperrt wird am Montag und Dienstag die Klaffenbacher Hauptstraße in Höhe Hausnummer 100. Auch in Höhe Hausnummer 66 ist eine Vollsperrung nötig. Von Dienstag bis Donnerstag sollen die Arbeiten hier dauern. Die Umleitung führt über die B95 und die Klaffenbacher Straße. Grund sind Störungsbeseitigungen.
Auch die Erfenschlager Straße wird in Höhe An der Walzenmühle voll gesperrt. Der Verkehr wird über: Einsiedler Hauptstraße - Berbisdorfer Straße - Annaberger Straße - Marienberger Straße umgeleitet. Die Störungsbeseitigung findet von Montag bis Mittwoch statt.
Teilweise gesperrt wird ab Montag die Lützowstraße zwischen Hausnummer 47 und 85. Die Arbeiten im 1. Bauabschnitt sollen voraussichtlich bis 18. September dauern.
Auf der Margaretenstraße kommt es zwischen Hilbersdorfer Straße und Gneisenaustraße ab Montag zur teilweisen Sperrung. Die Arbeiten der Telekom sollen bis 11. September dauern.
Die Zwickauer Straße muss in der Nacht zu Montag am Falkeplatz voll gesperrt werden. Die Sperrung in beide Richrtungen gilt ab Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr. Umleitungen werden laut VMS ausgeschildert. Grund ist die Ab- und Inbetriebnahme des neuen Baugleises.
Ausbau der Mittelbacher Straße zwischen Gewerbegebiet und Aktienstraße beginnt
Wie die Stadt mitteilte, beginnen ab Montag umfangreiche Tiefbauarbeiten an der Mittelbacher Straße in Grüna.
Die Mittelbacher Straße muss deshalb zwischen Gewerbegebiet/Wiesenbach und Aktienstraße voraussichtlich bis Mitte Dezember dieses Jahres voll gesperrt werden.
"Nach der Neuverlegung des Mischwassersammlers in offener Bauweise im Auftrag des ESC lässt die Stadt Chemnitz auf einer Länge von rund 300 Meter den stark verschlissenen Asphaltbelag erneuern sowie für einen sicheren Fußgängerverkehr einen ca. zwei Meter breiten Gehweg zwischen den Ortsteilen Grüna und Mittelbach errichten. Der Energieversorger eins installiert eine moderne Beleuchtungsanlage", heißt es weiter.
Autofahrer werden über die Hofer Straße (B173), Neefestraße und An der Wiesenmühle umgeleitet. Der Gewerbestandort Mittelbach ist in der Zeit nur der B173 aus erreichbar.
Für Fußgänger gibt es während der Bauzeit Behelfswege, betroffene Grundstückseigentümer werden über Einschränkungen schriftlich informiert. Für Rettungsdienste bzw. Feuerwehren sind laut Stadt Provisorien vorgesehen.
Die gesamte Baumaßnahme wird circa 785.000 Euro kosten.
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A4 und A72: Abfahrt und Spuren gesperrt
Die Abfahrt an der A4-Anschlussstelle Frankenberg wird laut Autobahn GmbH des Bundes in Richtung Dresden voll gesperrt. Das betrifft den Zeitraum von Montag, 8.30 Uhr bis Freitag, circa 13 Uhr.
"Grund dafür sind die Herstellung eines Anpralldämpfers sowie Kanalarbeiten im Bereich der Abfahrt", heißt es weiter. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung (U38) geleitet und nutzt die Anschlussstelle Hainichen.
Zwischen den A72-Anschlussstellen Niederfrohna und Hartmannsdorf wird ab Montag in beiden Fahrtrichtungen die Überholspur gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an den Schutzeinrichtungen bis zum 2. Oktober.
Titelfoto: Ralph Kunz