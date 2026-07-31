Chemnitz: Zwickauer Straße muss voll gesperrt werden

Chemnitz - Die Zwickauer Straße in Chemnitz muss in der Nacht zu Montag voll gesperrt werden.

Die Zwickauer Straße muss in der Nacht zu Montag voll gesperrt werden. © Jan Haertel/ ChemPic

Grund ist laut dem Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) die Ab- und Inbetriebnahme des neuen Baugleises.

Dazu wird die Zwickauer Straße ab Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, in beiden Richtungen voll gesperrt. Umleitungen werden laut VMS ausgeschildert.

Ab dem 10. August sollen die Straßenbahnen dort dann wieder regulär fahren.

In den vergangenen Nächten musste die Zwickauer Straße bereits jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr stadteinwärts voll gesperrt werden.