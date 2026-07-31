Chemnitz: Zwickauer Straße muss voll gesperrt werden
Chemnitz - Die Zwickauer Straße in Chemnitz muss in der Nacht zu Montag voll gesperrt werden.
Grund ist laut dem Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) die Ab- und Inbetriebnahme des neuen Baugleises.
Dazu wird die Zwickauer Straße ab Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, in beiden Richtungen voll gesperrt. Umleitungen werden laut VMS ausgeschildert.
Ab dem 10. August sollen die Straßenbahnen dort dann wieder regulär fahren.
In den vergangenen Nächten musste die Zwickauer Straße bereits jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr stadteinwärts voll gesperrt werden.
Auf dem Falkeplatz wird ein Gleisdreieck für die Anbindung der neuen Straßenbahnstrecke über die Theaterstraße gebaut. Außerdem werden die Brückenbauwerke über die Chemnitz komplett neu errichtet.
Die gesamten Bauarbeiten am Falkeplatz sollen voraussichtlich bis 2028 dauern.
Titelfoto: Jan Haertel/ ChemPic