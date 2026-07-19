Straßensperrungen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gebaut
Chemnitz - Neue Baustellen in Chemnitz! Unter anderem wird auf der Chemnitzer Straße und der Gornauer Straße gesperrt. Außerdem muss am Autobahnkreuz Chemnitz die Fahrbahn der A72 saniert werden. Dazu ist eine Vollsperrung nötig.
Noch bis 1. August ist die Zwickauer Straße zwischen Hohensteiner Straße und Neefestraße teilweise gesperrt. Grund ist hier der Breitbandausbau.
Bis 10. Oktober bleibt die Chemnitzer Straße (Röhrsdorf) zwischen Heinrich-Heine-Straße und Leipziger Straße voll gesperrt, die Umleitung führt über: Limbacher Straße - Wasserschänkenstraße - Leipziger Straße. Auch hier finden Arbeiten zum Breitbandausbau statt.
Von Montag bis Donnerstag wird die Ferdinandstraße zwischen Hausnummer 97 und 104 voll gesperrt, der Verkehr wird über Altenhainer Dorfstraße und Wieseneck umgeleitet. Hier wird eine Störung beseitigt.
Ebenfalls voll gesperrt wird ab Montag die Gornauer Straße in Höhe Hausnummer 131 jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr, Umleitung: Zschopauer Straße - Südring - Bernsdorfer Straße - Jägerschlößchenstraße - Am Stollen. Bis 31. Juli sollen die Arbeiten hier dauern.
Sperrung auf Theaterstraße im Chemnitzer Zentrum
Aufgrund von Breitbandausbau kommt es ab Montag zur Vollsperrung der Mittweidaer Straße zwischen Braunsdorfer Straße und Ortelsdorfer Straße. Bis voraussichtlich 11. September sollen die Arbeiten dauern.
Die Mittelbacher Straße wird ab Montag zwischen Schachtweg und Grünaer Straße voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Hofer Straße - Neefestraße - Chemnitzer Straße. Die Arbeiten zum Breitbandausbau sollen bis 1. August dauern.
In den Nächten vom kommenden Montag bis zum 31. Juli - jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr - wird die Zwickauer Straße stadteinwärts voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Reichsstraße und die Annaberger Straße.
Das Baufeld zum Chemnitzer Modell Stufe 4 wandert weiter auf die Theaterstraße Nord zwischen Brücken- und Hartmannstraße. Dort ist dann ab Dienstag eine Vollsperrung nötig. Der Verkehr wird großräumig über die Müller- und Schloßteichstraße umgeleitet. Die Zufahrt zur Tiefgarage Roter Turm und zum Parkhaus Rathaus Passagen bleibt aus der Hartmannstraße und aus Richtung Kaßbergauffahrt erreichbar.
Teilweise gesperrt wird ab Freitag die Beyerstraße zwischen Hausnummer 34 und 28. Hier kommt es bis 21. August zu einem Mastwechsel.
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Kurzfristige Sanierung auf A72 im Bereich des Autobahnkreuzes Chemnitz nötig
Aufgrund von Fahrbahnschäden muss die A72 in Richtung Leipzig auf circa 500 Metern kurzfristig saniert werden.
Die Arbeiten starten am Montag, 7 Uhr, unter Vollsperrung der A72 in Richtung Leipzig und enden in der Nacht auf den 29. Juli.
"Die Sperrung beginnt im Autobahnkreuz Chemnitz in Höhe der Überfahrt von der A72 in Fahrtrichtung Leipzig auf die A4 in Fahrtrichtung Dresden (Kilometer 105,6 bis Kilometer 106,1). Die Umleitung in Fahrtrichtung Leipzig und auf die A4 in Fahrtrichtung Erfurt erfolgt über die Anschlussstelle Chemnitz-Mitte", teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.
Aufgrund der sehr hohen Temperaturen in den vergangenen Wochen sind Schäden an der Fahrbahn plötzlich stärker und häufiger aufgetreten. Besonders an bereits reparierten Stellen bildeten sich Risse, die zu Schlaglöchern führen können.
Titelfoto: Uwe Meinhold