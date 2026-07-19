19.07.2026 06:44 Straßensperrungen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gebaut

Neue Baustellen in Chemnitz! Unter anderem wird in der kommenden Woche auf der Chemnitzer Straße gesperrt. Außerdem muss die Fahrbahn der A72 saniert werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Neue Baustellen in Chemnitz! Unter anderem wird auf der Chemnitzer Straße und der Gornauer Straße gesperrt. Außerdem muss am Autobahnkreuz Chemnitz die Fahrbahn der A72 saniert werden. Dazu ist eine Vollsperrung nötig.

Unter anderem wird auf der Ferdinandstraße und auf der Chemnitzer Straße voll gesperrt. (Symbolfoto) © Uwe Meinhold Noch bis 1. August ist die Zwickauer Straße zwischen Hohensteiner Straße und Neefestraße teilweise gesperrt. Grund ist hier der Breitbandausbau. Bis 10. Oktober bleibt die Chemnitzer Straße (Röhrsdorf) zwischen Heinrich-Heine-Straße und Leipziger Straße voll gesperrt, die Umleitung führt über: Limbacher Straße - Wasserschänkenstraße - Leipziger Straße. Auch hier finden Arbeiten zum Breitbandausbau statt. Von Montag bis Donnerstag wird die Ferdinandstraße zwischen Hausnummer 97 und 104 voll gesperrt, der Verkehr wird über Altenhainer Dorfstraße und Wieseneck umgeleitet. Hier wird eine Störung beseitigt. Chemnitz Baustellen Neue Baustellen in Chemnitz: Sperrungen auf Neefestraße und Reitbahnstraße Ebenfalls voll gesperrt wird ab Montag die Gornauer Straße in Höhe Hausnummer 131 jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr, Umleitung: Zschopauer Straße - Südring - Bernsdorfer Straße - Jägerschlößchenstraße - Am Stollen. Bis 31. Juli sollen die Arbeiten hier dauern.

Sperrung auf Theaterstraße im Chemnitzer Zentrum

Die Theaterstraße Nord wird ab Dienstag zwischen Brücken- und Hartmannstraße gesperrt. © Uwe Meinhold Aufgrund von Breitbandausbau kommt es ab Montag zur Vollsperrung der Mittweidaer Straße zwischen Braunsdorfer Straße und Ortelsdorfer Straße. Bis voraussichtlich 11. September sollen die Arbeiten dauern. Die Mittelbacher Straße wird ab Montag zwischen Schachtweg und Grünaer Straße voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Hofer Straße - Neefestraße - Chemnitzer Straße. Die Arbeiten zum Breitbandausbau sollen bis 1. August dauern. In den Nächten vom kommenden Montag bis zum 31. Juli - jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr - wird die Zwickauer Straße stadteinwärts voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Reichsstraße und die Annaberger Straße. Chemnitz Baustellen Weitere Baustelle auf B95: Hier wird kommende Woche voll gesperrt Das Baufeld zum Chemnitzer Modell Stufe 4 wandert weiter auf die Theaterstraße Nord zwischen Brücken- und Hartmannstraße. Dort ist dann ab Dienstag eine Vollsperrung nötig. Der Verkehr wird großräumig über die Müller- und Schloßteichstraße umgeleitet. Die Zufahrt zur Tiefgarage Roter Turm und zum Parkhaus Rathaus Passagen bleibt aus der Hartmannstraße und aus Richtung Kaßbergauffahrt erreichbar. Teilweise gesperrt wird ab Freitag die Beyerstraße zwischen Hausnummer 34 und 28. Hier kommt es bis 21. August zu einem Mastwechsel.

Deine täglichen News aus Chemnitz Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Kurzfristige Sanierung auf A72 im Bereich des Autobahnkreuzes Chemnitz nötig