20.07.2026 05:47 Es wird eng im Zentrum! Ab Dienstag neue Vollsperrung in Chemnitzer City

Ab Dienstag wird in Chemnitz die Theaterstraße zwischen Brücken- und Hartmannstraße voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Ab Dienstag wird es für alle Autofahrer noch enger im Chemnitzer Zentrum!

Die Mühlenstraße wird ab Dienstag wieder von der Brückenstraße aus befahrbar sein. © Uwe Meinhold Grund sind weiterhin die Arbeiten zum Chemnitzer Modell Stufe 4. Am Dienstag wird erst mal die Sperrung an der Mühlenstraße zwischen Brückenstraße und Stadtbad aufgehoben, denn die Arbeiten dort sind beendet. Allerdings wandert das Baufeld nun weiter auf die Theaterstraße Nord zwischen Brücken- und Hartmannstraße. Hier werden unter anderem neben Leitungsarbeiten auch Straßenbahngleise verlegt. Dort ist dann ebenfalls wieder eine Vollsperrung nötig. Der Verkehr wird großräumig über die Müller- und Schloßteichstraße umgeleitet. Chemnitz Baustellen Nächste Bauphase am Falkeplatz und auf Theaterstraße in Chemnitz startet: Sperrungen nötig Die Zufahrt zur Tiefgarage Roter Turm und zum Parkhaus Rathaus Passagen bleibt aus der Hartmannstraße und aus Richtung Kaßbergauffahrt erreichbar. Aus Richtung Hartmannstraße kann zeitweise eine Wendefahrt über die Kreuzung am Wall notwendig sein, teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) mit.

So fahren die Buslinien 51, 62, 72, 79, N13 und N17 ab Dienstag