Es wird eng im Zentrum! Ab Dienstag neue Vollsperrung in Chemnitzer City
Chemnitz - Ab Dienstag wird es für alle Autofahrer noch enger im Chemnitzer Zentrum!
Grund sind weiterhin die Arbeiten zum Chemnitzer Modell Stufe 4. Am Dienstag wird erst mal die Sperrung an der Mühlenstraße zwischen Brückenstraße und Stadtbad aufgehoben, denn die Arbeiten dort sind beendet.
Allerdings wandert das Baufeld nun weiter auf die Theaterstraße Nord zwischen Brücken- und Hartmannstraße. Hier werden unter anderem neben Leitungsarbeiten auch Straßenbahngleise verlegt.
Dort ist dann ebenfalls wieder eine Vollsperrung nötig. Der Verkehr wird großräumig über die Müller- und Schloßteichstraße umgeleitet.
Die Zufahrt zur Tiefgarage Roter Turm und zum Parkhaus Rathaus Passagen bleibt aus der Hartmannstraße und aus Richtung Kaßbergauffahrt erreichbar.
Aus Richtung Hartmannstraße kann zeitweise eine Wendefahrt über die Kreuzung am Wall notwendig sein, teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) mit.
So fahren die Buslinien 51, 62, 72, 79, N13 und N17 ab Dienstag
Durch die Sperrung der Theaterstraße zwischen Brückenstraße und Hartmannstraße kommt es mehreren Linien der CVAG zu veränderten Linienführungen. Das sind die Änderungen laut CVAG:
Die Linien 51 und 79 verkehren ab Dienstag stadteinwärts wieder auf regulärem Linienweg über die Mühlenstraße zur Zentralhaltestelle. Stadtauswärts biegen die beiden Linien nach der Haltestelle Innere Klosterstraße links ab in die Hartmannstraße und fahren dann über die Promenadenstraße, Georgstraße und dann weiter original auf der Mühlenstraße. Die Haltestelle Stadthalle stadtauswärts entfällt. Zusätzlich bedient werden die Haltestellen Hohe Brücke sowie die Ersatzhaltestelle Promenadenstraße.
Die Linien 62 und 72 fahren in beide Richtungen anders. Vom Kaßberg aus biegen sie nach der Kaßbergauffahrt rechts in die Theaterstraße ein. Dort werden die Haltestellen Getreidemarkt (Richtung Zentralhaltestelle), Rosenhof (Richtung Kaßberg) und Zentralhaltestelle (Richtung Gablenz/Diesterwegschule Steig 11, Richtung Flemmingstraße/Rottluff Steig 5) bedient. In der Gegenrichtung fahren beide Linien auf dem gleichen Linienweg. In beide Richtungen entfallen die Haltestellen Innere Klosterstraße, Stadthalle, Roter Turm und Reitbahnstraße.
Auch die Nachtbuslinien N13 und N17 werden umgeleitet. Auf der Linie N13 entfällt in Richtung Adelsberg die Haltestelle Annenstraße, Einstieg an der Zentralhaltestelle am Steig 1. Richtung Zentralhaltestelle entfällt die Haltestelle Reitbahnstraße.
Für die Linie N17: in beide Richtungen entfallen die Haltestellen Innere Klosterstraße, Stadthalle und Roter Turm. Die Haltestellen Getreidemarkt (in Richtung Zentralhaltestelle) und Rosenhof (Richtung Kaßberg) werden zusätzlich angefahren. Die Abfahrt an der Zentralhaltestelle erfolgt am Steig 5.
Titelfoto: Uwe Meinhold