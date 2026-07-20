Ab heute Abend: Vollsperrung auf Zwickauer Straße in Chemnitz

Chemnitz - Aufgrund der Mega-Baustelle zum Chemnitzer Modell Stufe 4 kommt es am Falkeplatz zu weiteren Einschränkungen.

Die Zwickauer Straße wird ab Dienstag für mehrere Nächte stadteinwärts voll gesperrt. © Uwe Meinhold

Weiterhin ist es nicht möglich, von der Zwickauer Straße nach links in die Theaterstraße abzubiegen. Zusätzlich ist seit vergangenem Freitag die Abbiegespur von der Theaterstraße rechts in die Zwickauer Straße gesperrt.

In beiden Richtungen verläuft die Umleitung über die Kaßbergauffahrt.

Außerdem kommt es ab Montagabend zu weiteren Sperrungen. Konkret betrifft das die Nächte bis zum 31. Juli - jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr. Voll gesperrt wird in dieser Zeit die Zwickauer Straße stadteinwärts. Die Umleitung führt über die Reichsstraße und die Annaberger Straße.

Das Bauvorhaben auf dem Falkeplatz umfasst ein Gleisdreieck, das für die Anbindung der neuen Straßenbahnstrecke über die Theaterstraße gebaut wird. Zusätzlich werden die Brückenbauwerke über die Chemnitz komplett neu errichtet.