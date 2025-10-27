Baustelle! Parkweg zum Chemnitzer Stadtpark für Sanierung gesperrt
Chemnitz - Der beliebte Parkweg zum Stadtpark in Chemnitz ist gesperrt - und das bis Ende November! Grund: Der Weg bekommt eine Rundum-Erneuerung.
Auf gut 400 Metern wird seit Montag gebaggert, geschoben, neu geschottert. Radfahrer und Spaziergänger müssen über die Beckerstraße ausweichen.
Die Stadt investiert nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Euro, damit der Weg zur Kulturhauptstadt-Interventionsfläche am Viadukt künftig sicherer und schöner wird.
Auch eine fiese Stolperfalle am Fernwärmeschacht wird endlich beseitigt.
Die Bäume bleiben stehen, bekommen aber Schutz. Gefällt wird nichts. Die Baustelle wird über die Treffurthstraße versorgt. Dafür flogen sogar Poller raus.
Titelfoto: Ralph Kunz