Baustelle! Parkweg zum Chemnitzer Stadtpark für Sanierung gesperrt

Chemnitz - Der beliebte Parkweg zum Stadtpark in Chemnitz ist gesperrt - und das bis Ende November! Grund: Der Weg bekommt eine Rundum-Erneuerung.

Die Fernwärmeleitung auf dem Parkweg ist derzeit abgesperrt. © Ralph Kunz

Auf gut 400 Metern wird seit Montag gebaggert, geschoben, neu geschottert. Radfahrer und Spaziergänger müssen über die Beckerstraße ausweichen.

Die Stadt investiert nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Euro, damit der Weg zur Kulturhauptstadt-Interventionsfläche am Viadukt künftig sicherer und schöner wird.

Auch eine fiese Stolperfalle am Fernwärmeschacht wird endlich beseitigt.