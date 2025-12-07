Baustellen in Chemnitz: Hier kommt es zu Einschränkungen in der kommenden Woche

Chemnitz - Neue Einschränkungen auf den Straßen in Chemnitz ! Wir sagen Euch, wo genau aufgrund von Baustellen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.

Auf der Annaberger Straße kommt es stadtauswärts ab Montag zur Sperrung einer Fahrspur. (Symbolfoto) © Uwe Meinhold

Von Montag bis Freitag kommt es auf der Aktienstraße in Höhe der Hausnummer 30 zur wechselseitig halbseitigen Fahrbahneinschränkung.

Stadtauswärts wird ab Montag auf der Annaberger Straße in Höhe Schulstraße eine Spur gesperrt. Bis 19. Dezember sollen die Arbeiten hier vorerst dauern.

Ebenfalls von Montag bis 19. Dezember gibt es auf der Chemnitzer Straße (Grüna) in Höhe der Hausnummer 137 eine Einschränkung.

Abschnittsweise und punktuell kommt es ab Montag auch auf der Leipziger Straße zwischen Altendorfer Straße und Wittgensdorfer Straße zu Verkehrsraumeinschränkungen in beiden Richtungen. Jeweils von 8 bis 14 Uhr wird hier in Vorbereitung auf das Chemnitzer Modell Stufe 4 eine Abwasser-Kanalbefahrung durchgeführt. Das Ganze soll bis 19. Dezember dauern.