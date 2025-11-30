Neue Baustellen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gesperrt

In der kommenden Woche gibt es in Chemnitz neue Baustellen. Wir sagen Euch, wo es zu Einschränkungen kommt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der kommenden Woche gibt es in Chemnitz neue Baustellen. Wir sagen Euch, wo es zu Einschränkungen kommt.

In der kommenden Woche erwarten Euch neue Baustellen auf den Straßen in Chemnitz. (Symbolbild) © Ralph Kunz Noch bis 12. Dezember gibt es auf der Wittgensdorfer Straße zwischen Am Küchwald und Wittgensdorfer Straße 51 eine abschnittsweise Fahrbahneinengung. Grund sind Arbeiten zum Breitbandausbau. Auf der Zwickauer Straße ist noch bis 19. Dezember bei Hausnummer 135 der Gehweg gesperrt. Auf der Bürgerstraße zwischen Leipziger Straße und Krankenhaus gilt ab Montag eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Krankenhaus. Hier wird bis 23. Dezember eine Parkplatz-Zufahrt gebaut. Chemnitz Baustellen Baustelle startet: Staatsstraße in Sachsen muss voll gesperrt werden Ebenfalls ab Montag wird die Chemnitzer Straße (Röhrsdorf) bei Hausnummer 20a wechselseitig halbseitig gesperrt. Bis 12. Dezember sollen die Arbeiten hier voraussichtlich dauern.

Sperrungen auf Dresdner Straße und Annaberger Straße

Auf der Dresdner Straße finden Arbeiten zum Breitbandausbau statt. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabber/dpa Halbseitig gesperrt wird von Montag bis Freitag auch die Dresdner Straße in Höhe Hausnummer 232 bis 234. Grund sind Arbeiten zum Breitbandausbau. Auf der Neefestraße in Höhe der A72 - Brückenbauwerk kommt es am Montag und Dienstag zur wechselseitigen Sperrung von je einer Fahrspur. Grund ist eine Bauwerksprüfung. Ebenfalls auf der Neefestraße wird von Montag bis Mittwoch in Höhe Carl-Hamel-Straße stadtauswärts eine Spur gesperrt. Ab Dienstag wird auf der Annaberger Straße in Höhe Hausnummer 380a bis 422 eine Spur stadtauswärts gesperrt. Die Arbeiten im 1. Bauabschnitt sollen bis 11. Dezember dauern. Chemnitz Baustellen Wegen Sicherungsarbeiten: Bundesstraße im Erzgebirge wird voll gesperrt Auf der Heinrich-Schütz-Straße in Höhe Hausnummer 138 kommt es ab Dienstag zur halbseitigen Fahrbahnsperrung. Die Breitbandausbauarbeiten dauern voraussichtlich bis 10. Dezember.

Spur-Reduzierung auf A4 zwischen Chemnitz-Glösa und Raststätte Rabensteiner Wald in Richtung Aachen/Erfurt

Von Dienstag bis Donnerstag und am 9. Dezember kommt es tagsüber zwischen der Anschlussstelle Chemnitz-Glösa und der Raststätte Rabensteiner Wald in Richtung Chemnitz/Erfurt steht Euch teilweise nur eine Spur zur Verfügung. Grund dafür sind Bodenuntersuchungen, der Verkehr wird auf der verbleibenden Fahrspur an der Maßnahme vorbeigeleitet.

