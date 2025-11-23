Baustellen in Chemnitz: Sperrungen auf Neefestraße und Leipziger Straße

Chemnitz - Breitbandausbau, Straßenbauarbeiten - wir sagen Euch, wo es in der kommenden Woche in Chemnitz aufgrund von Baustellen zu Einschränkungen auf den Straßen kommt.

Auf der Stelzendorfer Straße kommt es ab Montag zu einer Vollsperrung. (Symbolfoto) © Ralph Kunz

Noch bis 5. Dezember ist auf der Salzstraße zwischen Dorotheenstraße und Bergstraße der Gehweg gesperrt. Außerdem kommt es hier zu einer Fahrbahneinengung.

Auch auf der Paul-Jäkel-Straße von Hausnummer 14 bis 8 wird ab Montag der Gehweg gesperrt. Die Fahrbahneinengung soll voraussichtlich ebenfalls bis 5. Dezember dauern.

Abschnittsweise halbseitig gesperrt wird ab Montag die Leipziger Straße zwischen Wildparkstraße und Emile-Zola-Straße. Grund sind Arbeiten zum Breitbandausbau bis Freitag.

Auf der Neefestraße wird die Abfahrts-/Zufahrtsrampe zwischen der Reichenbrander Straße und der Jagdschänkenstraße ab Montag voll gesperrt. Der Verkehr wird über Neefestraße - Zwickauer Straße bzw. Gewerbegebiet Carl-Hamel-Straße umgeleitet. Die Straßenbauarbeiten sollen bis 5. Dezember dauern.