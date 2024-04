Baustelle startet morgen: Kreisstraße wochenlang gesperrt!

Die Kreisstraße 7853 in Oberhermsgrün wird ausgebaut und bis zur S308 voll gesperrt. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Die Kreisstraße 7853 im Oelsnitzer Ortsteil Oberhermsgrün wird bis zur S308 voll gesperrt. Grund ist der Ausbau auf einer Länge von 1,25 Kilometern.

"Der Bauabschnitt beginnt am Knotenpunkt der Kreisstraße 7853 und der Staatsstraße 308 in Richtung Süden. Das Bauende befindet sich vor dem Beginn der ersten Bebauungen der Ortslage Oberhermsgrün", teilte das Landratsamt Vogtlandkreis mit.



Die Straße bekommt eine Breite von 5,30 Metern und eine geordnete Straßenentwässerung. Außerdem sollen alle baulichen Mängel beseitigt werden.

Der Verkehr wird laut Stadtverwaltung Oelsnitz während der Bauzeit über Ebersbach und Süßebach umgeleitet.

Für die Busse werden Ersatzhaltestellen an der Zufahrt von der Firma Gerber in Oberhermsgrün und im Bereich zwischen der Dreihöfer Straße und dem Siedlungsweg in Süßebach eingerichtet.

Die Bauarbeiten sollen bis 14. Juni dauern.