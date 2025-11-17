 613

Baustelle startet: Staatsstraße in Sachsen muss voll gesperrt werden

Am Dienstag starten die Arbeiten für eine Fahrbahnerneuerung der S241 in Burgstädt. Daher muss die Staatsstraße voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Burgstädt - Vollsperrung in Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen)!

Auf der S241 in Burgstädt ist ab Dienstag eine Vollsperrung nötig. (Symbolbild)
Auf der S241 in Burgstädt ist ab Dienstag eine Vollsperrung nötig. (Symbolbild)  © 123RF/75tiks

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, starten am Dienstag die Arbeiten für eine Fahrbahnerneuerung der S241 in Burgstädt.

"Zwischen der Einmündung Dr.-Wilhelm-Külz-Straße/Gabelsbergerstraße bis einschließlich zur Kreuzung Kurt-Mauersberger-Straße/Ludwig-Böttger-Straße/Rudolf-Breitscheid-Straße wird die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht vollflächig erneuert", heißt es weiter.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 5. Dezember abgeschlossen sein.

Baustellen Chemnitz: Baustellen und Sperrungen in Chemnitz: Hier müsst Ihr Umleitungen in Kauf nehmen
Chemnitz Baustellen Baustellen und Sperrungen in Chemnitz: Hier müsst Ihr Umleitungen in Kauf nehmen

Aufgrund der Baustelle muss die S241 im genannten Abschnitt voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in Burgstädt über die Gabelsbergerstraße, Lindenstraße und Dr.-Heinrich-Hahn-Straße umgeleitet. Die Umleitung für die Gegenrichtung erfolgt analog dazu.

Während der Baustelle gilt auf der Umleitungsstrecke absolutes Halteverbot.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf circa 60.000 Euro.

Titelfoto: 123RF/75tiks

Mehr zum Thema Chemnitz Baustellen: