Baustelle startet: Staatsstraße in Sachsen muss voll gesperrt werden

Auf der S241 in Burgstädt ist ab Dienstag eine Vollsperrung nötig. (Symbolbild) © 123RF/75tiks

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, starten am Dienstag die Arbeiten für eine Fahrbahnerneuerung der S241 in Burgstädt.

"Zwischen der Einmündung Dr.-Wilhelm-Külz-Straße/Gabelsbergerstraße bis einschließlich zur Kreuzung Kurt-Mauersberger-Straße/Ludwig-Böttger-Straße/Rudolf-Breitscheid-Straße wird die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht vollflächig erneuert", heißt es weiter.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 5. Dezember abgeschlossen sein.

Aufgrund der Baustelle muss die S241 im genannten Abschnitt voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in Burgstädt über die Gabelsbergerstraße, Lindenstraße und Dr.-Heinrich-Hahn-Straße umgeleitet. Die Umleitung für die Gegenrichtung erfolgt analog dazu.