Baustellen und Sperrungen in Chemnitz: Hier müsst Ihr Umleitungen in Kauf nehmen
Chemnitz - In der kommenden Woche gibt es in Chemnitz neue Baustellen inklusive Sperrungen. Einige Baumaßnahmen bestehen auch noch länger als ursprünglich angekündigt.
Abschnittsweise voll gesperrt wird ab Montag die Carl-Hamel-Straße in Höhe Hausnummer 7a bis 9, die Umleitung führt über: Neefestraße - Südring - Straße Usti nad Labem. Die Arbeiten zur Fernwärmeerschließung im vierten Bauabschnitt sollen bis 19. Dezember dauern.
Auf der Leipziger Straße kommt es ab Montag von Hausnummer 166 bis 194 zur Fahrbahneinschränkung. Grund ist die Reparatur von Schachtabdeckungen bis 24. November.
Im Bauvorhaben auf der Unritzstraße kommt es ab Donnerstag zwischen Am alten Weinberg und Unritzstraße 36 zur Vollsperrung. Die Zufahrt zum Krankenhaus von der Hohensteiner Straße aus kommend ist nicht möglich. Das Gesamtbauende soll voraussichtlich am 19. Dezember sein.
Diese Baustellen in Chemnitz haben laut Stadt ein neues Enddatum
Noch bis 18. Dezember bleibt die abschnittsweise halbseitige Sperrung auf der Annaberger Straße zwischen Hausnummer 431 und 483 bestehen. Grund sind Arbeiten zum Breitbandausbau.
Voll gesperrt bleibt die Barbarossastraße zwischen Uhlichstraße und Walter-Oertel-Straße noch bis 12. Dezember. Umleitung: Limbacher Straße - Franz-Mehring-Straße - Ulmenstraße - Zwickauer Straße.
Bis 30. Juni des kommenden Jahres ist die Markersdorfer Straße zwischen Biederstraße und Max-Müller-Straße wegen einer Gebäudesanierung halbseitig gesperrt.
Die Zwickauer Straße an der Einmündung Mitschurinstraße bleibt noch bis 12. Dezember halbseitig gesperrt.
