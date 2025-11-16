Baustellen und Sperrungen in Chemnitz: Hier müsst Ihr Umleitungen in Kauf nehmen

Chemnitz - In der kommenden Woche gibt es in Chemnitz neue Baustellen inklusive Sperrungen. Einige Baumaßnahmen bestehen auch noch länger als ursprünglich angekündigt.

Wegen Arbeiten zur Fernwärmeerschließung wird die Carl-Hamel-Straße abschnittsweise voll gesperrt. (Symbolfoto) © Ralph Kunz

Abschnittsweise voll gesperrt wird ab Montag die Carl-Hamel-Straße in Höhe Hausnummer 7a bis 9, die Umleitung führt über: Neefestraße - Südring - Straße Usti nad Labem. Die Arbeiten zur Fernwärmeerschließung im vierten Bauabschnitt sollen bis 19. Dezember dauern.

Auf der Leipziger Straße kommt es ab Montag von Hausnummer 166 bis 194 zur Fahrbahneinschränkung. Grund ist die Reparatur von Schachtabdeckungen bis 24. November.

Im Bauvorhaben auf der Unritzstraße kommt es ab Donnerstag zwischen Am alten Weinberg und Unritzstraße 36 zur Vollsperrung. Die Zufahrt zum Krankenhaus von der Hohensteiner Straße aus kommend ist nicht möglich. Das Gesamtbauende soll voraussichtlich am 19. Dezember sein.