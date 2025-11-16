Staatsstraße bleibt voll gesperrt: Sanierung dauert länger

Die S314 in Langenbernsdorf (Landkreis Zwickau) muss länger gesperrt bleiben. Noch bis Ende November laufen die Bauarbeiten.

Von Claudia Ziems

Die S314 in Langenbernsdorf muss länger gesperrt bleiben. (Symbolbild)
Die S314 in Langenbernsdorf muss länger gesperrt bleiben. (Symbolbild)  © 123rf/mariok

Seit Anfang Oktober laufen die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung der S314.

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) muss dafür die notwendige Vollsperrung, die ursprünglich bis Mitte November dauern sollte, voraussichtlich bis Ende November verlängert werden.

Als Grund wurden Verzögerungen im Bauablauf angegeben.

"Der Einbau des Asphalts im Hauptabschnitt ist bereits abgeschlossen, sodass die Beeinträchtigungen für die Anlieger nun ausfallen. Die Hauptbauleistungen sollen bis Ende der kommenden Woche abgeschlossen werden. Im Anschluss erfolgen noch abschließende Restarbeiten", heißt es weiter.

Der Verkehr wird von Langenbernsdorf kommend über die B175 nach Werdau, weiter über die S289 bis Langenhessen und dann zurück zur S314 umgeleitet. Die Umleitung für die Gegenrichtung erfolgt analog dazu.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf circa 200.000 Euro.

Titelfoto: 123rf/mariok

