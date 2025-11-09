Baustellen in Chemnitz: Einschränkungen auf Südring und Frankenberger Straße
Chemnitz - In der kommenden Woche gibt es in Chemnitz neue Einschränkungen auf den Straßen. Wir sagen Euch, wo Baustellen und Sperrungen geplant sind.
Noch bis Freitag ist die Stelzendorfer Straße in Höhe Borngasse halbseitig gesperrt.
Ebenfalls halbseitig gesperrt bleibt die Zwickauer Straße an der Einmündung Mitschurinstraße bis Freitag.
Ab Montag wird dann die Schmidt-Rottluff-Straße in Höhe Hausnummer 61 halbseitig gesperrt. Bis 22. November sollen die Arbeiten hier dauern.
Zur Einschränkung kommt es ab Montag auf der Frankenberger Straße in Höhe der Hausnummer 31. Grund sind Arbeiten zum Breitbandausbau bis 21. November.
Von Montag bis Freitag wird die Markersdorfer Straße zwischen Hausnummer 89 und 101 voll gesperrt. Grund ist eine Kanaluntersuchung.
Auf dem Südring steht Euch von Montag bis Freitag zwischen der F.-O.-Schimmel-Straße und der Markersdorfer Straße im Bereich Brücke Südring über Annaberger Straße nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung. Hier werden Fahrbahnschäden beseitigt.
Titelfoto: Ralph Kunz