Baustellen: Bundesstraße soll ausgebaut werden, Sperrung im Erzgebirge

Oelsnitz/Annaberg-Buchholz - Die B92 südlich von Oelsnitz im Vogtland soll ausgebaut werden. Dazu sind ab der kommenden Woche Verkehrseinschränkungen nötig. In Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) ist ab Montag eine Vollsperrung geplant.

Kurzfristige Vollsperrungen sind dann für Arbeiten an der K7853 möglich. Eine Umleitung wird über Eichigt und über die Ortsumgehungen Bergen und Freiberg erfolgen.

Ab Montag bis voraussichtlich Ende Februar ist also mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. "Der Verkehr auf der Bundesstraße wird grundsätzlich aufrechterhalten, teilweise werden aber halbseitige Sperrungen mit Ampelregelung nötig", so das LASuV weiter.

"Aufgrund der spitzwinkligen Einmündung der Kreis- in die Bundesstraße sind derzeit nicht alle Fahrbeziehungen möglich (betrifft vor allem Adorf - Unterhermsgrün). Mit dem grundhaften Ausbau wird die K7853 rechtwinklig an die Bundesstraße angebunden", heißt es weiter.

Die Strecke, die ausgebaut werden soll, beginnt kurz hinter dem Ortsausgang Oelsnitz in Richtung Adorf und über rund 1,1 Kilometer Länge.

Im Zuge der Baumaßnahmen soll auch die Elsterschleife nördlich von Adorf reaktiviert werden.

"Mit der Herstellung des geplanten Kreuzungsastes der K7853 wird Überflutungsfläche der Weißen Elster in Anspruch genommen. Mit der Reaktivierung einer Elsterschleife erfolgt entsprechend der Ausgleich für die Überflutungsflächen an anderer Stelle. Verbunden mit dieser Maßnahme ergeben sich keine grundlegenden Beeinträchtigungen des Verkehrs. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über einen vorhandenen Wirtschaftsweg", so das LASuV weiter.

Voraussichtlich im Juli sollen diese Arbeiten beendet sein. Die Kosten der Baumaßnahme betragen circa 570.000 Euro.