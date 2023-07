Neue Sperrungen in der kommenden Woche: Baustellen in Chemnitz und Umgebung

Ab Montag startet in Olbernhau an der Marktbrücke eine neue Bauphase. (Symbolbild) © Sven Gleisberg

Seit Juli 2022 wird die Marktbrücke, die die B171 in Olbernhau über die Flöha führt, saniert. Ab Montag startet dort nun eine neue Bauphase.

Dabei soll der Kreuzungsbereich von Freiberger Straße, Marktstraße und Gerbergasse grundhaft ausgebaut werden inklusive Einbau einer Verkehrsinsel.

Geplant ist laut LASuV, die B171 voraussichtlich am 9. September wieder für den Verkehr freizugeben.

"In dieser Zeit bleibt die großräumige Umleitung aus Richtung Sayda über die S212, über die S211 in Richtung Heidersdorf und auf der S214 nach Olbernhau weiterbestehen. Aus Richtung Pfaffroda wird der Verkehr zusätzlich über Reukersdorf, die S223 und Blumenau umgeleitet. Innerörtlich werden Pkw über ein Einbahnstraßensystem mit Ampelregelung von Pfaffroda aus über Täuschergäßchen, Berggasse und Kegelbrücke sowie in der Gegenrichtung über Kegelbrücke, Töpfergasse und Freiberger Straße umgeleitet", so das LASuV weiter.