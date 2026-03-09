Ab heute! Vollsperrung auf B169 in Sachsen

Döbeln - Neue Baustelle im Landkreis Mittelsachsen! Ab Montag wird die B169 bei Döbeln voll gesperrt.

Ab Montag wird die B169 bei Döbeln voll gesperrt. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilt, beginnen dann die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung auf der Brücke der B169 über die Freiberger Mulde.

"Auf dem Abschnitt zwischen den Übergangskonstruktionen wird die Asphaltdeckschicht zunächst abgefräst und dann erneuert", heißt es weiter.

Danach wird die Fahrbahnmarkierung ersetzt.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 13. März abgeschlossen werden.